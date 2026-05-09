Płocki walec nie dał szans Wybrzeżu

Losy dwumeczu rozstrzygnęły się kilka dni temu w Gdańsku. Podopieczni Xaviera Sabate wygrali 32:21. PGE Wybrzeże przystąpiło do rewanżu bez kontuzjowanego Mateusza Zembrzyckiego, który nie pomoże również reprezentacji Polski w dwumeczu z Austrią w eliminacjach mistrzostw świata. Z powodu urazu zabrało też Damiana Domagały.

Płocczanie rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Wybrzeże znów miało problem z dojściem do sytuacji. Dopiero w czwartej minucie na listę strzelców wpisał się Tomasz Gębala. W bramce gospodarzy szybko uruchomił się Mirko Alilović. W dziewiątej minucie gospodarze prowadzili już 9:1. Patryk Rombel poprosił o czas.

Mimo przeprowadzonych zmian, obraz gry nie uległ zmianie. W 14. minucie goście mieli na koncie już osiem strat w ataku. Mistrz Polski był bezwzględny i prowadził 12:1.

PGE Wybrzeże miało olbrzymie problemy. Jeśli doszło do sytuacji, to przeszkodą nie do przejścia był Mirko Alilović. Po nieco ponad kwadransie Chorwat miał na koncie sześć interwencji, co w tym momencie dawało mu 86 procent skuteczności. W świetnym stylu z karnego zatrzymał Mikołaja Czaplińskiego, a wynik na 13:1 poprawił Michał Daszek. Następnie bardzo długi przestój gości przerwali Mikołaj Rodak i Oskar Czertowicz.

Płocki walec jechał dalej. Podopieczni Xaviera Sabate wykorzystywali każdą okazję do biegania do przodu. Wykorzystali też fakt rotacji atak-obrona po stronie rywali. "Nafciarze" prowadzili do przerwy 21:9.

Druga część rozpoczęła się bliźniaczo do pierwszej. Orlen Wisła błyskawicznie dorzuciła do swojego prowadzenia cztery gole z rzędu. Goście byli bezradni. Po blisko sześciu minutach z karnego na listę strzelców wpisał się Filip Michałowicz.

W 40. minucie doszło do zmiany w bramce gospodarzy. Mirko Alilović odbił 10 z 21 rzutów. Zastąpił go Torbjorn Bergerud. Norweg równie szybko zderzył się z piłką. Tę w siatce lubili umieszczać jego koledzy z pola. Po kontrze Michała Daszka było 30:11 i Patryk Rombel wziął kolejny czas.

W ostatnim kwadransie Xavier Sabate dał pograć zawodnikom, którzy w dotychczasowej rywalizacji dostawali mniej minut. W tym okresie trzy interwencje na swoim koncie zanotował rozgrywający drugie spotkanie na superligowym poziomie, 19-letni bramkarz PGE Wybrzeża - Adam Zakrzewski.

Orlen Wisła po raz kolejny o złoto zagra z Industrią Kielce. W finale rywalizacja będzie toczyła się do dwóch zwycięstw. Pierwszy mecz odbędzie się w niedzielę, 24 maja w Płocku.

Orlen Wisła Płock - PGE Wybrzeże Gdańsk 38:18 (21:9)

Wisła: Bergerud, Alilović - Samoiła 2, Richardson 3, Zarabec, Fazekas, Ilić 1, Szita 1, Kosorotow 4, Daszek 6, Szyszko 3, Sroczyk 6, Krajewski 3, Mihić 1, Serdio 5, Dawydzik 3

Wybrzeże: Zakrzewski, Poźniak - Stępień 1, Czertowicz 6, Stanescu 1, Tomczak 1, Pepliński, Będzikowski, Gębala 1, Papina, Siekierka 3, Rodak 2, Czapliński, Michałowicz 2, Peret 1, Zmavc

