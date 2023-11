Piotrkowianin i Gwardia ograły pucharowiczów. Azoty wskoczyły na podium

Po ostatniej porażce w Kaliszu zawodnicy i sztab szkoleniowy Piotrkowianina zapowiadali walkę w domowej rywalizacji z faworyzowanym Górnikiem, który notuje udane występy w Lidze Europejskiej . Gospodarze zaczęli dobrze. Wyszli na trzybramkowe prowadzenie, ale zespół Tomasza Strzębały wrócił do gry przed przerwą. Po zmianie stron odjął prowadzenie. Wydawało się, że pójdzie za ciosem i przejmie inicjatywę. Nic takiego nie miało miejsca. To piotrkowianie wyszli na prowadzenie 24:20, a następnie zwiększyli swoją przewagę do sześciu bramek, aby ostatecznie wygrać 33:28.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, kto do nas przyjeżdża i z jakim rywalem przyjdzie nam się zmierzyć. Bardzo chcieliśmy zrehabilitować się za przegraną w Kaliszu. Bardzo cieszę się z tej wygranej. Ona pokazuje, jaki ogrom pracy wykonaliśmy. Przed nami jeszcze dużo grania, ale spróbujemy powalczyć o kolejne punkty i o awans do play-offów. Utrzymanie już raczej sobie zapewniliśmy - powiedział Michał Matyjasik, trener Piotrkowianina.

- Chwała całej drużynie. Super zaczęliśmy. To pierwsze uderzenie należało do nas. Później mieliśmy problemy. Wybrzeże zaczęło wyprowadzać kontrataki, za łatwo dochodzili do sytuacji. Po przerwie zaczęliśmy wszystko od nowa, ale przełamanie przyszło dopiero w końcówce. Jeśli ktoś ma polubić piłkę ręczną, to tylko po takim spotkaniu - przyznał Mikołaj Krekora, bramkarz ostrowian, który w poniedziałek odbił 13 piłek.