Piłka ręczna. Admir Ahmetasević nowym bramkarzem Orlen Wisły

Bramkarz Admir Ahmetasević podpisał roczny kontrakt z występującą w ekstraklasie piłkarzy ręcznych Orlen Wisłą Płock, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. 26-letni Bośniak będzie występował między słupkami na zmianę z Adamem Morawskim.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka Ręczna. Henryk Rozmiarek nie żyje. Wideo INTERIA.TV

Płock zawsze słynął ze znakomitych bramkarzy, którzy grali nie tylko w barwach Wisły, także w reprezentacji narodowej. W ostatnich latach między słupkami nafciarzy stali między innymi: Andrzej Marszałek, Artur Góral, Marcin Wichary, a obecnie Adam Morawski.

Reklama

Od początku tego sezonu dostępu do płockiej bramki bronili wspomniany Morawski i Ivan Stevanović. Chorwat już kilka miesięcy temu zadecydował, że po sezonie kończy karierę, ale już wcześniej musiał pożegnać się z miejscem między słupkami.

Koronawirus całkowicie uniemożliwił mu występy w zespole, zawodnik przez ostatnie tygodnie przebywał w Chorwacji, gdzie leczył skutki choroby. Co prawda zapowiadał, że już czuje się dobrze, ale nie wiadomo, czy na tyle, by wspomagać drużynę Orlen Wisły.

Z konieczności klub podpisał krótkie, tylko do końca sezonu wypożyczenie 21-letniego Mohameda Homeyada, ale i tak wiadomo było, że po sezonie Egipcjanin wróci do swojego klubu.

W tej sytuacji trwały poszukiwania zawodnika, który będzie bronił barw płockiego klubu w przyszłym sezonie. "Xavi Sabate oraz Marcin Wichary od dłuższego czasu obserwowali kandydatów do gry w naszych barwach. Ostatecznie zarekomendowali Admira Ahmetasevica, który ich zdaniem najlepiej spełnia nasze oczekiwania. Trzeba podkreślić, że przychodzi do nas bramkarz ze sporym potencjałem, co nie zmienia faktu, że na swoją pozycję będzie musiał zapracować. Wierzę, że wspólnie z Adamem Morawskim stworzą solidny duet w naszej bramce" - powiedział prezes SPR Wisły Płock Robert Czwartek.

Dla Bośniaka to spora szansa na rozwój kariery. "Pewnego dnia zadzwonił do mnie menedżer, że jest dla mnie propozycja ze strony sztabu szkoleniowego Wisły. Klub ma wszystko, czego można oczekiwać: ambicje, występy w europejskich pucharach, znakomitą infrastrukturę, uznanych trenerów. Sporo dobrego o klubie przekazał mi również Mirsad Terzic, który od prawie czterech lat jest moim kapitanem w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Mamy dobre relacje i bardzo mi pomógł podjąć tę decyzję. Mówił tylko pozytywnie o sztabie szkoleniowym i kierunkach rozwoju zespołu. Dla mnie to będzie wielka przyjemność grać z nim w jednym klubie, bo uważam go za jednego z najlepszych obrońców w historii. Ten transfer z pewnością pozwoli mi wejść na wyższy poziom w mojej karierze" - zapewnił Ahmetasević.

Bośniak od 2019 roku występuje w hiszpańskiej Liga Asobal, w zespole Angel Ximenez Puente Genil, w barwach którego rozegrał do tej pory 41 meczów. Wcześniej przez wiele lat bronił barw bośniackiego RK Gracanica, jednej z czołowych drużyn tamtejszej Premijer Liga. Popularny Adi to także reprezentant swojego kraju.

Admir Ahmetasević jest trzecim graczem pozyskanym przez Orlen Wisłę na kolejny sezon. Wcześniej kontrakty podpisali Rosjanie Siergiej Kosorotow oraz Dmitrij Żytnikow.