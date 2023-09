Pierwsza szansa na rehabilitację. Najciekawiej na koniec

Taki na pewno zaliczyła Energa MKS Kalisz, która przegrała na wyjeździe z Gwardią Opole 19:25. Wynik zaskakujący, bo podopieczni Pawła Nocha wygrali osiem z dziewięciu przedsezonowych sparingów. Do tego dysponują większą siłą w drugiej linii po transferach Bartosza Kowalczyka, Matiji Starcevicia i Tomasa Nejdla.

- Startu sezonu nie udźwignęliśmy pod względem emocji. Z każdą kolejką będzie coraz lepiej - przekonuje trener zespołu z Kalisza.

W sobotę Energa MKS zagra u siebie z MMTS-em Kwidzyn, który jest zadowolony ze startu. Sprawił niespodziankę, pokonując u siebie Energę Wybrzeże Gdańsk 33:30. Zespół Bartłomieja Jaszki zaskoczył, bo latem doszło w nim do sporych zmian, wydawało się, że in minus.

- Ten pierwszy mecz był dla nas wyjątkowy. Chcieliśmy zaprezentować się z dobrej strony. Przygotowaliśmy się do niego siedem tygodni. Pokazaliśmy olbrzymi charakter, to co lubią najbardziej kibice. Nie ma czasu na radość, bo początek ligi jest intensywny - wyjaśnia Mateusz Kosmala, skrzydłowy klubu z Kwidzyna.

Ekipa z Gdańska była rewelacją poprzedniego sezonu. W drugiej serii będzie jej ciężko o punkty, bo w swojej hali podejmie mistrza Polski z Kielc. Niedzielny pojedynek będzie wyjątkowy dla Miłosza Wałacha, który spędził nad morzem dwa lata na wypożyczeniu. Odgrywał pierwszoplanową rolę. Teraz czeka go duże wyzwanie. Został "jedynką", bo na sześć tygodni wypadł Andreas Wolff, który zmaga się z urazem pleców.

- Cieszę się na powrót do Gdańska. Przykro mi, że przegrali pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że od trzeciej kolejki będzie szło im lepiej. Wybrzeże to zespół, który może napsuć nam krwi. Przed rokiem graliśmy bardzo szybko. Na tym zależało trenerom. Poprawiliśmy grę w każdym elemencie. Teraz ich kadra przeszła zmiany, ale najważniejsze postaci zostały - tłumaczy Miłosz Wałach.

Orlen Superliga. Najlepszy start Industrii Kielce i Wisły Płock w XXI wieku

Zespoły z Kielc i z Płocka rozpoczęły już korespondencyjny pojedynek na bramki, startując kolejno od plus 20 i plus 19. Jak sprawdził Maciej Wojs z TVP Sport, to najlepsze otwarcie sezonu dla obu klubów w XXI wieku. Orlen Wisła zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Na początku sezonu Xavier Sabate nie może korzystać z dwóch lewych rozgrywających: Tina Lucina i pozyskanego latem Kiryła Samoiły.

Najwięcej emocji w drugiej serii powinno pojawić się na jej końcu, w poniedziałkowym spotkaniu Górnika Zabrze z Gwardią Opole. Podopieczni Tomasza Strzębały pokazali moc i pokonali aż jedenastoma bramkami ARGED REBUD KPR Ostrovię. Ich rywale zaskoczyli, pewnie ogrywając przeciwników z Kalisza. Świetny start w nowych barwach zaliczył Piotr Jędraszczyk, który został wybrany najlepszym zawodnikiem pierwszej serii.

- Wykonaliśmy bardzo dużo pozytywnej pracy podczas letnich przygotowań. Znam bardzo dobrze trenera Bartka Jureckiego, co pomaga w wejściu do drużyny. Plan jest podobny jak w Piotrkowie. Chcemy zaliczyć dobry początek, bo to ustawi kolejne tygodnie - tłumaczy Piotr Jędraszczyk.

SPOTKANIA 2. SERII:

MKS Zagłębie Lubin - Orlen Wisła Płock (sobota, godz. 16)

Energa MKS Kalisz - MMTS Kwidzyn (sobota, godz. 16)

Grupa Azoty Unia Tarnów - ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (sobota, godz. 16)

KGHM Chrobry Głogów - Zepter KPR Legionowo (sobota, godz. 18)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Azoty Puławy (sobota, godz. 18)

Energa Wybrzeże Gdańsk - KS Kielce (niedziela, godz. 15)

Górnik Zabrze - Gwardia Opole (poniedziałek, godz. 18)

