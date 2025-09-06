PGE Wybrzeże znów napsuje krwi Industrii? Rusza druga seria ORLEN Superligi

Kibice na Lubelszczyźnie mogą poczuć się jak fani reprezentacji Polski, którzy w czerwcu oglądali ostatnie, pożegnalne spotkanie Kamila Grosickiego w kadrze. Po kilku tygodniach, 37-latek wrócił do gry z orzełkiem na piersi. W maju sympatycy Azotów mieli uczestniczyć w ostatnim pojedynku swojej drużyny w ORLEN Superlidze. Całe szczęście, tutaj również sytuacja uległa zmianie. Klub udało się uratować. Puławianie grają w dalej w elicie, a do tego Jerzy Witaszek skompletował niezły skład, który daje nadzieję na walkę o play-offy. Na start Azoty wygrały w Mielcu po rzutach karnych. W sobotę na ich drodze stanie Netland MKS Kalisz, który na inaugurację przegrał z Industrią Kielce. Na pewno drużyna z Wielkopolski jest bardziej zgrana.

- Azoty będą potrzebować jeszcze trochę czasu, ale mają w składzie wielu doświadczonych zawodników. To na pewno nie będzie łatwy mecz. Musimy dać z siebie wszystko, bo naszym celem jest zwycięstwo - mówi Mateusz Nodzak, skrzydłowy kaliskiej drużyny.

W niedzielę ciekawie może być w Kielcach. Industria podejmie PGE Wybrzeże Gdańsk, a więc zespół, który w poprzednim sezonie napsuł jej bardzo dużo krwi. W pierwszym meczu nad morzem podopieczni Patryka Rombla byli o krok od sprawienia niespodzianki. Przegrali 27:29. Z ambitnej strony zaprezentowali się również w Hali Legionów. W pierwszym pojedynku nowego sezonu pokonali po rzutach karnych brązowego medalistę z Ostrowa Wielkopolskiego, czym wysłali mocny sygnał do reszty stawki.

Mamy dobrą pamięć i wiemy, co działo się w poprzednim sezonie, zwłaszcza w Gdańsku. Oba spotkania były wyrównane. Wydaje mi się, że Wybrzeże gra najlepsze mecze w sezonie właśnie przeciwko nam. Są ekstra zmotywowani albo mają jakieś ekstra atuty, o których my jeszcze nie wiemy

- Wszystko zależy od nas. Od tego, jak będziemy reagować na to, co oni nam zaproponują. Drużyny Patryka Rombla nie trzeba nikomu przedstawiać. To ekipa bardzo dobrze zbilansowana. Ma w swoim składzie dobrych, również doświadczony zawodników. To ciekawa mieszanka. Drużyna idzie w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że będą jeszcze silniejsi niż w poprzednich rozgrywkach. Chciałbym, żebyśmy my nie patrzyli na to, co było w poprzednim sezonie, tylko realizowali założenia, które przedstawimy sobie przed pierwszym gwizdkiem. Przede wszystkim musimy podejść do rywala z szacunkiem. Musimy podejść do niego, jak do najlepszego przeciwnika na świecie. Wtedy o mobilizację będzie łatwiej - tłumaczy asystent Tałanta Dujszebajewa.

W niedzielę do walki o punkty ruszy Zagłębie Lubin, które pauzowało w pierwszej serii. Przed własną publicznością zmierzy się z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. W poprzednim sezonie podopieczni Jarosława Hipnera regularnie zbierali punkty, co dało im pewne utrzymanie. Przed tymi rozgrywkami kadra nie przeszła większych zmian. Wszyscy liderzy zostali na miejscu, co może okazać się dużym plusem dla "Miedziowych". Solidnym wzmocnieniem drugiej linii powinien być Michał Wojtala z Miedzi Legnica.

W niedzielę Zepter KPR Legionowo podejmie Handball Stal Mielec, a na zakończenie serii - w poniedziałek - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski zmierzy się u siebie z Corotop Gwardią Opole.

W tej serii pauzuje Orlen Wisła Płock. Mecz walczącego o fazę grupową Ligi Europejskiej KGHM Chrobrego Głogów z Energą Bank PBS MMTS Kwidzyn odbędzie się 1 października.

