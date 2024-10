Oto najlepsza siódemka szóstej serii ORLEN Superligi

27-latek dostaje częste okazje do tego, aby zostawać bohaterem. W spotkaniu z KGHM Chrobrym Głogów po raz czwarty uczestniczył w konkursie rzutów karnych. Znów odbił dwie piłki, a jego zespół mógł cieszyć się z kolejnego zwycięstwa. Nieźle poszło mu również w trakcie meczu, gdzie odbił 14 piłek.

24-letni Chorwat był motorem napędowym drużyny z Kalisza w wygranym spotkaniu z Górnikiem Zabrze . Brał ciężar gry na swoje barki. Często schodził z lewej strony do środka, dobrze grał na kontakcie, ze zwodem. Kiedy było trzeba, rzucał z dystansu. Praktycznie się nie mylił. Zdobył osiem bramek. Do tego dołożył siedem asyst.

W wygranym po karnych meczu w Piotrkowie Trybunalskim znajdował się w znakomitej formie rzutowej. Od pierwszej minuty starał się szybko rozwiązywać ataki swojej drużyny bardzo precyzyjnymi próbami. Z łatwością ogrywał obrońców. Zdobył 10 goli na 11 prób. Do tego dołożył dwie asysty.

Wicemistrz Polski musi radzić sobie bez nominalnych prawych rozgrywających. W tę rolę wciela się Arkadiusz Moryto. 27-latek dostał jedno spotkanie odpoczynku, co najmocniej odczuli defensorzy Gwardii Opole. Reprezentant Polski zdobył osiem bramek. Do tego dołożył taką samą liczbę asyst. W jego wykonaniu był to praktycznie bezbłędny mecz.