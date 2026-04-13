Ostrovia górą w derbach i trzecim miejscem po sezonie zasadniczym

Na start 26. serii bardzo pewne zwycięstwo odniósł Zepter KPR Legionowo. Podopieczni Tomasza Strząbały do końca byli w grze o play-offy, ale finalnie wylądowali w grupie spadkowej. Mają tak dużą przewagę nad ekipami z dołu, że mogą skupić się tylko na obronie dziewiątego miejsca. W sobotę pokazali jak wiele dzieli tę drużynę od najsłabszych. Podopieczni Tomasza Strząbały rozbili przed własną publicznością LOTTO Puławy 41:24.

- Jest w nas duża złość sportowa. W tym meczu mieliśmy walczyć o coś zupełnie innego, a więc o ćwierćfinał. Wyszło inaczej. To boli, ale przekuliśmy to w to, aby pokazać jakimi dysponujemy możliwościami. Chcieliśmy wynagrodzić zaangażowanie naszych kibiców dobrym, efektownym pojedynkiem. Teraz trzy z czterech spotkań zagramy u siebie. Będziemy chcieli wygrać wszystkie. Musimy pokazać klasę, budować naszą mentalność - powiedział Mateusz Kosmala, skrzydłowy drużyny z Legionowa, który w sobotę zaliczył siedem trafień.

Zepter KPR ma na koncie 30 punktów. W grupie spadkowej o dziewiąte miejsce może rywalizować Corotop Gwardia Opole, która traci do niego trzy "oczka". Podopieczni Bartosza Jureckiego prezentują ostatnio dobrą formę. W sobotę pokonali u siebie Zagłębie Lubin 28:25. Walczący o sportowe życie goście grali ambitnie. Długo inicjatywa wynikowa należała do nich. Mieli dwie, trzy bramki zapasu. W finalnym kwadransie gospodarze byli jednak lepsi.

Przed play-offami dobrze nastroił się KGHM Chrobry Głogów, który ograł Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 34:25. Sezon zasadniczy z kompletem 24 zwycięstw zakończyła Orlen Wisła Płock, która w niedzielę pokonała na wyjeździe PGE Wybrzeże Gdańsk 31:24. Gospodarze ambitnie walczyli, mocno pracowali w obronie, co dało wyrównaną pierwszą połowę. W drugiej górę wzięła jakość podopiecznych Xaviera Sabate.

- Wybrzeże postawiło twarde warunki, ale byliśmy na to przygotowani. Przez cały sezon grają dobrą, poukładaną piłkę ręczną - tym bardziej przed swoimi kibicami. Naszym najmocniejszym punktem był zespół, a różnicę w bramce zrobił Torbjorn Bergerud. Do tego zachowaliśmy chłodną głowę w ataku w kluczowych momentach - przyznał Jakub Szyszko, skrzydłowy mistrza Polski.

Na drugim miejscu zmagania na tym etapie sezonu zakończyła Industria Kielce, która w niedzielę pokonała Handball Stal w Mielcu 41:27.

Najciekawszy pojedynek 26. serii zamknął sezon zasadniczy. W poniedziałek, w Kaliszu, doszło do dziewiątych "Derbów Wielkopolski" na superligowym poziomie. Początek należał do Netlandu MKS, który prowadził 4:1. Oba zespoły mocno pracowały w obronie. Szybko w mecz włączyli się bramkarze. Pod koniec pierwszej części Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski odskoczyła na cztery bramki. Po przerwie dołożyła kolejne trafienia do przewagi. Na kwadrans przed końcem prowadziła siedmioma golami, co dało jej kontrolę nad wydarzeniami. Dzięki wygranej 28:21, podopieczni Kima Rasmussena zajęli trzecie miejsce i w ćwierćfinale zmierzą się z Energą Bank PBS MMTS-em Kwidzyn.

- Wielkie zwycięstwo Ostrovii. Cieszymy się na play-offy. Będziemy walczyć o brązowy medal. Może o coś więcej, ale trzeba patrzeć na to realistycznie. Mieliśmy o co grać. Te derby są super sprawą dla naszej piłki ręcznej. Kibice tworzą fantastyczną atmosferę. Zanotowałem dobre interwencje, ale jestem zły, bo wpadały rzuty Poliszczuka z dziewiątego metra, a kilka miałem na rękach. Przy innych zawodnikach miałem więcej szczęścia - komentował Kacper Ligarzewski, bramkarz Rebud KPR Ostrovii, który w poniedziałek odbił 10 piłek.

Play-offy ruszą za półtora tygodnia. W najbliższy weekend w Kaliszu odbędzie się Final4 Pucharu Polski. W pierwszym sobotnim półfinale Industria Kielce zagra z Orlenem Wisłą Płock. W drugiej parze zmierzą się Netland MKS i PGE Wybrzeże Gdańsk.

ĆWIERĆFINAŁY ORLEN SUPERLIGI

Handball Stal Mielec - Orlen Wisła Płock

Netland MKS Kalisz - Industria Kielce

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski

KGHM Chrobry Głogów - PGE Wybrzeże Gdańsk

Handball Stal Mielec vs Industria Kielce

