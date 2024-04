Ostatni ćwierćfinalista wyłoniony. Czas na wielkie emocje w Orlen Superlidze

MMTS musiał wygrać przed własną publicznością z faworyzowanym rywalem, aby nie oglądać się na to, co w rozpoczynającym się później meczu zrobi Corotop Gwardia Opole. Kwidzynianie rozpoczęli fatalnie. Pierwszą bramkę zdobyli dopiero w siódmej minucie, a po szesnastu przegrywali 5:11. Zdobyli jednak pięć goli z rzędu, wracając do spotkania. W drugiej części wyszli na prowadzenie 20:17, ale Chrobry nie zamierzał ułatwiać im zadania. Czwarta drużyna tabeli odzyskała przewagę. Na siedem minut przed końcem było 24:22 dla niej. W końcówce zdeterminowani gracze MMTS-u zdołali wyciągnąć wynik z dużą nawiązką.

Reklama