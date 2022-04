Orlen Wisła Płock zrobiła krok w kierunku Final Four, ale mogło być lepiej

Oprac.: Michał Ruszel Superliga mężczyzn

Orlen Wisła Płock wygrała 33-31 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Europejskiej z Kadetten Szafuzą. Tym samym polski zespół przybliżył się do awansu do Final Four rozgrywek - to byłby drugi rok z rzędu z takim sukcesem na koncie. Orlen Wisła Płock powinna jednak zakończyć to spotkanie z zdecydowanie pokaźniejszą zaliczką przed rewanżem.

Zdjęcie Mihić Lovro / SEBASTIAN MACIEJKO/ 400mm.pl / NEWSPIX.PL / Newspix