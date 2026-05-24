Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. O której i gdzie obejrzeć mecz w TV?

Mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w ramach finału Orlen Superligi zostanie rozegrany dzisiaj 24 maja o godzinie 12:30 w płockiej Orlen Arenie. Transmisję na żywo ze "Świętej Wojny" będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. Gdzie i o której obejrzeć "Świętą Wojnę"? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Polscy kibice szczypiorniaka znów, bo już po raz piąty w tym sezonie będą mieli okazję oglądać najważniejszą rywalizację w kraju, czyli mecz Orlen Wisły Płock z Industrią Kielce. Trzy z poprzednich czterech spotkań wygrali "Nafciarze" w tym te najważniejsze, o Superpuchar Polski oraz w półfinale Pucharu Polski, po który Płocczanie później sięgnęli, pokonując w finale Wybrzeże Gdańsk.

To już 16. raz z rzędu, kiedy Orlen Wisła Płock i Industria Kielce spotykają się w finale Orlen Superligi. W 2010 roku mistrzostwo zdobyła ekipa z Płocka, ale aż w kolejnych 12 latach lepsi okazywali się Kielczanie. Dopiero w ostatnich dwóch latach "Nafciarze" odzyskali tytuł i mają szansę, by sięgnąć po niego trzeci raz z rzędu. To w historii Wisły zdarzyło się jak dotąd tylko raz w latach 2004-2006.

W fazie zasadniczej tego sezonu Orlen Wisła Płock zajęła pierwsze miejsce, a drugie przypadło Kielczanom, którzy zgromadzili o cztery punkty mniej. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do dwóch zwycięstw. Na dziś zaplanowano pierwsze spotkanie, a drugie, na Hali Legionów w Kielcach odbędzie się 30 maja. Z kolei ewentualne trzecie starcie zostanie rozegrane 7 czerwca w Płocku.

