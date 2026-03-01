Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. O której i gdzie obejrzeć mecz w TV?

Mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w ramach 21. kolejki Orlen Superligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 12:30. Transmisję na żywo ze "Świętej wojny" będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Orlen Wisła Płock - Industria Kielce. Gdzie i o której obejrzeć "Świętą wojnę"? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Dziś nadszedł jeden z najbardziej wyczekiwanych dni przez kibiców piłki ręcznej w Polsce, czyli dzień "Świętej wojny". Orlen Wisła Płock podejmie u siebie Industrię Kielce, dla której wygrana jest warunkiem niemal koniecznym do tego, by utrzymać się grze o tytuł.

Oba zespoły idą "łeb w łeb", jeśli chodzi o zdobycze punktowe, chociaż "Nafciarze" mają o jedno spotkanie rozegrane mniej. Mimo to zdobyli tyle samo punktów, ponieważ są jedynym zespołem, który w tym sezonie zdołał pokonać Industrię na ligowym podwórku. W październikowym starciu Wisły z Industrią ekipa z Płocka triumfowała 32:27 i ma komplet zwycięstw po 19. kolejkach. Trudno oczekiwać, aby tak dysponowani szczypiorniści z Mazowsza zaliczyli poważniejsze potknięcie w drodze po tytuł, dlatego właśnie Kielczanie muszą dziś wygrać, aby zachować nadzieję.

Ostatnie trzy ligowe mecze pomiędzy naszymi krajowymi gigantami zakończyły się wygranymi szczypiornistów Orlen Wisły Płock. Natomiast po raz ostatni "Nafciarze" przegrali przed własną publicznością z Industrią w Orlen Superlidze w marciu 2024, kiedy to Kielczanie triumfowali 34:29. Dziś ponownie faworytem jest Wisła, tym bardziej że na zawodnikach Industrii ciąży znacznie większa presja.

Mecz Orlen Wisła Płock - Industria Kielce w ramach 21. kolejki Orlen Superligi zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 12:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo ze "Świętej wojny" będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

