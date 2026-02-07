ORLEN Superliga wraca po przerwie. Niektórzy nie mają miejsca na pomyłki

Przez dekadę ORLEN Superliga przeszła sporą metamorfozę. Przede wszystkim pod względem organizacyjnym i marketingowym. Jeśli chodzi o sport, to doszło do wymiany pokoleniowej, bo w tym czasie twórcy największych sukcesów reprezentacji Polski w XXI wieku zakończyli kariery.

- Spoglądając z dystansu na drogę, którą wspólnie przeszliśmy, czuję ogromną dumę, ale mam świadomość, że to cały czas początek drogi. Polskie kluby to dziś nowoczesne i stabilne organizacje, które śledzi coraz większa rzesza kibiców i coraz śmielej rywalizują w rozgrywkach europejskich. To bardzo dobre podwaliny pod dalszy rozwój - mówi Piotr Należyty, prezes Superligi sp. z o.o.

Pierwszym krokiem jubileuszowych obchodów jest zmiana identyfikacji wizualnej. ORLEN Superliga posługuje się już specjalnym logotypem 10-lecia. Niebawem kibice będą mogli wybrać "Drużynę Dekady".

W najbliższych tygodniach rywalizacja w ORLEN Superlidze nabierze rozpędu. Do zakończenia fazy zasadniczej pozostało dziewięć serii. Po jesieni sytuacja w tabeli jest w miarę przejrzysta. Dziewięć drużyn walczy o play-offy, a pozostałe o utrzymanie. U góry różnice między miejscami 3-6 oraz 7-9 są niewielkie. Na dole, ostatnie miejsce od barażowej jedenastej lokaty dzielą trzy punkty. Przypomnijmy, z ligą definitywnie pożegnają się dwa zespoły.

Na początek starcie w Głogowie

Pierwszy superligowy mecz w 2026 roku odbędzie się Głogowie. W niedzielę o godz. 12.30, piąty KGHM Chrobry podejmie szósty Netland MKS Kalisz. Drużyny dzieli pięć punktów. Gospodarze mają za sobą już spotkanie o stawkę. Odpadli z rozgrywek o Puchar Polski, przegrywając u siebie z Energą Bank PBS MMTS-em Kalisz. Teraz drużynę z Pomorza czeka wymagające zadanie i wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego.

Po mistrzostwach Europy najwięcej problemów ze złapaniem odpowiedniego rytmu mogą mieć kluby z Płocka i Kielc, które miały na nich największą

liczbę reprezentantów. W środę Industria "przetarła" się w Opolu, pokonując Cortop Gwardię 32:30 w ćwierćfinale Pucharu Polski. Teraz, również w najprawdopodobniej jedenastoosobowym składzie, jedzie do Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrkowianin walczy o utrzymanie. W ostatnich tygodniach mocniej swoją filozofię gry mógł wprowadzić Vit Teleky.

- Nasze drużyny walczą o różne cele. Jednak lubię te spotkania. My możemy zagrać praktycznie bez żadnych obciążeń. Możemy przetestować różne zagrywki zarówno w obronie, jak i ataku. To też szansa rywalizacji z najlepszymi zawodnikami na świecie. Nie mamy nic do stracenia - mówi Roman Pożarek, obrotowy Piotrkowianina.

Również wymagające zadanie czeka Zagłębie Lubin, które w niedzielę podejmie Orlen Wisłę. Płocczanie w swoich szeregach mają medalistę zakończonego EURO - Chorwata Leona Susnję.

W poniedziałkowych spotkaniach Handball Stal Mielec zagra z PGE Wybrzeżem Gdańsk, a Zepter KPR Legionowo z PGE Wybrzeżem Gdańsk.

Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport