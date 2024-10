Oni zabłysnęli na boiskach. Oto siódemka 7. serii ORLEN Superligi

Początek sezonu ORLEN Superligi to wielkie show Łukasza Gogoli. Rozgrywający Azotów Puławy z łatwością dopisuje do swojego konta kolejne bramki i asysty. We wtorek poprowadził swój zespół do zwycięstwa z Energą MKS-em Kalisz. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie w siódmej serii?