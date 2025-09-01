Umowa pomiędzy marką PUMA a Superligą sp. z o.o. została zawarta na okres dwóch sezonów - 2025/2026 oraz 2026/2027. Na mocy kontraktu, obecność marki będzie widoczna podczas rozgrywek ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. PUMA pojawi się w szczególności w rozbudowanej komunikacji digitalowej.

Jesteśmy dumni, że PUMA może być częścią ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Piłka ręczna to sport pełen energii i pasji, dlatego chcemy być blisko tych emocji i wspierać zawodniczki oraz zawodników nie tylko swoją obecnością, ale też profesjonalnym sprzętem najwyższej jakości. Tak, aby w pełni mogli wykorzystywać swój potencjał - mówi Michał Traczyk, Country Sales Manager Poland & Baltics.

Nagrody dla najlepszych

W ramach współpracy PUMA została oficjalnym partnerem plebiscytów wyboru zawodniczki i zawodnika serii. Po każdej serii meczów, kibice mogą brać udział w głosowaniu na zwycięzców w oficjalnej aplikacji Superligi. Fani mogą wybierać zwycięzców spośród trzech zawodniczek i zawodników, nominowanych przez dziennikarzy i ekspertów piłki ręcznej.

Zwycięzcy plebiscytów otrzymają wyjątkową nagrodę - oficjalny but ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet przygotowany przez markę PUMA. Logo marki będzie obecne na wszystkich materiałach graficznych promujących plebiscyty, a specjalne spoty reklamowe prezentujące oficjalne buty ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet zostaną wyemitowane na bandach LED w halach sportowych podczas wybranych transmisji meczowych. Marka PUMA będzie również obecna w działaniach marketingowych realizowanych w mediach społecznościowych ORLEN Superligi, ORLEN Superligi Kobiet oraz klubów.

PUMA to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych marek sportowych na świecie. Fakt, że rozpoczynamy współpracę, jest potwierdzeniem wartości, jaką oferujemy. Wspólnie z marką, która od dekad wyznacza standardy w świecie sportu, chcemy jeszcze mocniej promować piłkę ręczną i jej najlepsze wartości. Plebiscyty na zawodniczkę i zawodnika serii zyskają dzięki tej współpracy zupełnie nowy wymiar - mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.

Nowe modele na parkiecie

Oficjalnym butem ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet zostały modele PUMA ACCELERATE NITRO SQD 4, które stworzone są z myślą o profesjonalnych zawodniczkach i zawodnikach piłki ręcznej, łączące nowoczesny design, trwałość i wygodę. Model ten wyróżnia się innowacyjną cholewką o wielowarstwowej strukturze, która zapewnia swobodę ruchu i wygodę podczas intensywnego wysiłku. Technologia PWRTAPE zwiększa wsparcie i stabilność, a dwuwarstwowa pianka NITRO oferuje amortyzację i sprężystość. PUMAGRIP gwarantuje szybkość na każdej nawierzchni, a ergonomiczny zapiętek z miękkimi wkładkami gwarantuje precyzyjne dopasowanie.

Dedykowany but ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet dostępy będzie od września w sklepie Sportano.

PUMA jest jedną z wiodących na rynku marek sportowych, która projektuje i sprzedaje obuwie, odzież oraz akcesoria. Od ponad 75 lat PUMA nieustannie rozwija sport i kulturę, tworząc szybkie produkty dla najszybszych sportowców na świecie. PUMA oferuje wydajne i inspirowane sportem produkty w kategoriach takich jak piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, golf i sporty motorowe. PUMA współpracuje ze znanymi projektantami i markami, aby wprowadzić wpływy sportowe do kultury ulicznej i mody. Grupa PUMA jest właścicielem marek PUMA, Cobra Golf i stichd. Firma dystrybuuje swoje produkty w ponad 120 krajach, zatrudnia ponad 20 000 osób na całym świecie, a jej główna siedziba znajduje się w Herzogenaurach w Niemczech.

Polsat Sport Polsat Sport

Puma materiały prasowe materiały prasowe

Puma materialy prasowe materiały prasowe