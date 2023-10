Niespodzianka w Kaliszu. Dużo emocji w Gdańsku

- To był rollercoster. Nie wiem, ile razy zmienialiśmy się na prowadzeniu. Źle zaczęliśmy, nie byliśmy skoncentrowani, nie realizowaliśmy naszych założeń. Plan powtórzyliśmy w szatni. W pierwszej połowie byliśmy senni w obronie, a to ona miała być kluczem. Druga część była lepsza. Oczywiście, kary rywali nam pomogły, ale też w tym okresie, w którym oni grali bez trzech zawodników, rzucili nam bramkę, co nie powinno mieć miejsca - wyjaśniał Jakub Adamski , obrotowy Grupy Azoty Unii.

- Wygrana bardzo cieszy. Nie ma jednak pełnej radości. Zostaje mały niesmak. Zaczęliśmy super, przez 12 minut graliśmy perfekcyjnie, a później zaczęliśmy się bawić. Był duży handicap i zadziałała psychologia. To nasz kolejny raz, gdzie pozwalamy rywalom odrabiać straty. Powtarzam chłopakom, że taka postawa może zemścić się w najważniejszym momencie. Musimy grać dalej konsekwentnie. To spotkanie powinno być zamknięte wcześniej - tłumaczył szkoleniowiec Chrobrego.

- Gra z taką drużyną to dla nas zaszczyt. Mamy wielu młodych zawodników, nie wszyscy mogli się pojawić. Jesteśmy mocno poobijani. Mamy swoje problemy z kontuzjami. Są tutaj gracze z 2004 i 2005 roku. Grali w dużym wymiarze czasowym. Dla nich każda minuta spędzona tutaj na boisku, to jak finał Ligi Mistrzów. Myślę, że chłopaki nie zapomną żadnej bramki z tego pojedynku. Mieliśmy stąd wziąć to, co najlepsze. Dla nas to była wielka nauka - powiedział szkoleniowiec Gwardii.