NAMEDSPORT pozostaje partnerem Superligi

- Kluczem do sukcesu była edukacja dotyczącą tego jak działa skuteczna i właściwa suplementacja, zarówno w okresie przygotowawczym do sezonu jak i w jego trakcie. Z tym wszystkim mocno związana jest rola regeneracji. Część zawodników i zawodniczek w tym aspekcie zaufała nam od samego początku. Inni potrzebowali na to więcej czasu. Dzisiaj widzimy bardzo fajne efekty tych działań, które mają odzwierciedlenie w liczbach. Nie tylko w kontekście sprzedaży i użytkowania naszych produktów, ale również ilości zapytań i zbudowanych relacji ze sportowcami, z czego niezmiernie się cieszymy - mówi Bartosz Weron, dystrybutor marki NAMEDSPORT.