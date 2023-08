Najlepsza siódemka pierwszej kolejki Orlen Superligi

Inauguracyjna kolejka sezonu obfitowała w wiele udanych występów bramkarskich. Dobry powrót do Kielc zaliczył Miłosz Wałach, na wysokim poziomie z Orlen Superligą przywitał się doświadczony Mirko Alilović z Orlen Wisły, a znów trudną do pokonania przeszkodą był Adam Malcher. Do "siódemki" wybraliśmy jednak Łukasza Zakretę z MMTS-u Kwidzyn, którego 16 interwencji pomogło wygrać derbowy pojedynek z Energą Wybrzeżem Gdańsk. 36-procent w bramce to bardzo solidny wynik, ale waga jego obron była zdecydowanie wyższa.