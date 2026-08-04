Najlepsi szkoleniowcy spotkali się w Warszawie

Sympozjum zgromadziło trenerów pracujących w klubach ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet. Dwudniowe spotkanie stanowiło okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu nowoczesnych metod szkolenia oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentami.

Sympozjum otworzył Marcin Smolarczyk, Dyrektor Sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce. - Formuła tegorocznej konferencji wręcz zachęca do wymiany doświadczeń i otwartej komunikacji. Myślę, że na tym polu mamy jeszcze sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o współpracę między trenerami i dzielenie się swoją wiedzą. To właśnie dzięki temu możemy wspólnie podnosić poziom polskiej piłki ręcznej i szkolić zawodników, którzy w przyszłości będą stanowić dużą wartość dla reprezentacji Polski - podkreślił Marcin Smolarczyk.

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Sympozjum w ramach "Akademii Superligi". Dwa dni intensywnych szkoleń

Jota Gonzalez, trener reprezentacji Polski mężczyzn, przedstawił zagadnienia związane z rozwojem taktycznym zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem procesu podejmowania trafnych decyzji boiskowych oraz umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków gry. Drugiego dnia hiszpański szkoleniowiec skupił się na procesie rozwoju zawodników - od etapu szkolenia młodzieżowego po rywalizację na poziomie zawodowym.

Wysoki poziom merytoryczny wystąpień doceniali również uczestnicy konferencji.

- Niejednokrotnie rozmawiałem z Jotą Gonzalezem. Uważam, że to jeden z lepszych trenerów, jeżeli chodzi o pracę w dzisiejszej piłce ręcznej w naszym kraju. Nie ukrywam, że ma bardzo dużą wiedzę i dużo można się od niego nauczyć, więc dla mnie osobiście taki czas jest bardzo przydatny - powiedział Krzysztof Lijewski, trener Industrii Kielce.

Jednym z ważnych tematów konferencji była także specyfika szkolenia bramkarzy. Tomasz Błaszkiewicz, trener bramkarzy Industrii Kielce i PGE MKS El-Volt Lublin, omówił wymagania stawiane zawodnikom występującym na tej pozycji oraz metody prowadzenia treningu odpowiadającego wymaganiom współczesnej piłki ręcznej.

Herlander Silva, trener KPR Gminy Kobierzyce, zaprezentował dwa istotne obszary pracy szkoleniowej. Pierwszy dotyczył planowania procesu treningowego, natomiast drugi koncentrował się na grze z obrotowym oraz efektywnym wykorzystaniu tej pozycji w działaniach ofensywnych zespołu.

W programie znalazł się również wykład Mirosława Babiarza, koordynatora przygotowania fizycznego w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, poświęcony integracji treningu siłowego w piłce ręcznej.

Istotnym elementem wydarzenia był także wieczorny panel dyskusyjny z udziałem wszystkich prelegentów oraz trenerów. Spotkanie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, omówienia najważniejszych wyzwań stojących przed szkoleniowcami oraz dyskusji nad kierunkami rozwoju współczesnej piłki ręcznej.

Sympozjum było jednym z elementów systemu doskonalenia trenerów pracujących w klubach ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet. W ramach programu "Akademia Superligi" sympozja będą organizowane cyklicznie jako coroczne spotkania umożliwiające aktualizację wiedzy, poznawanie najnowszych trendów w szkoleniu i przygotowaniu zawodników oraz budowanie współpracy i wymiany doświadczeń w środowisku trenerskim.

Superliga sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki ręcznej w Polsce - ORLEN Superligą, ORLEN Superligą Kobiet oraz Superpucharem Polski, odpowiadającą za prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych.

Sympozjum w ramach "Akademii Superligi" w Warszawie Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Sympozjum w ramach "Akademii Superligi" w Warszawie Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Sympozjum w ramach "Akademii Superligi" w Warszawie Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe





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