Morawski: Sport jest nieprzewidywalny i to jest najważniejsze

Spotkanie w Orlen Arenie przyniosło ogrom emocji. Kwadrans przed końcem Industria Kielce prowadziła pięcioma golami, ale później jej gra uległa załamaniu. Mistrzowie Polski z Płocka zredukowali straty, a końcówce to oni mieli akcję na zwycięstwo. Po 60 minutach był remis 26:26. Seria rzutów karnych przyniosła jeszcze większe emocje. Wszystko rozstrzygnęło się w siódmej kolejce. Najpierw Adam Morawski zatrzymał rzut Przemysława Krajewskiego, a później ręka nie zadrżała Piotrowi Jarosiewiczowi.

- Sport nieprzewidywalny i to jest najfajniejsze. Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do tego sukcesu. Byłem gotowy, niezależnie od tego, czy zagram pięć minut, całe spotkanie, czy wejdę na rzut karny - wyjaśniał Adam Morawski, którego nazwisko przy udzielaniu wypowiedzi skandowali kibice.

- Cieszę się, że wygraliśmy to trofeum. To zwieńczenie tego, co przygotowywaliśmy w ostatnich tygodniach. Nie poprzestaniemy na tym - tłumaczył golkiper, który doskonale zna Przemysława Krajewskiego.

Karne to loteria. Oni znają mnie, ja ich. Teraz to ja byłem górą. To moment do radości. Jestem tutaj po to, aby wygrywać. To dopiero pierwszy krok

Bardzo dobry debiut w kieleckiej drużynie zaliczył Piotr Jarosiewicz, który osiem poprzednich sezonów spędził w Azotach Puławy. Lewoskrzydłowy wykorzystał sześć rzutów karnych w meczu. Dwa razy jego intencje wyczuli bramkarze. W serii siódemek trafił dwa razy, w tym w decydującej próbie.

- Był stres, ale wiedziałem, że w mojej ręce jest wszystko, co mogłem zrobić. Rzuciłem najlepiej, jak potrafiłem. Bardzo cieszy mnie to zwycięstwo. Mam nadzieję, że to początek czegoś wielkiego, co zamierzamy zrobić w tym sezonie. Spotkanie nie było idealne, bo zanotowaliśmy przestoje, a gra była szarpana. Wiemy jednak nad czym mamy pracować. Zdecydowanie taki thriller buduje głowę niż wygranie 5 bramkami - tłumaczył Piotr Jarosiewicz, który odniósł się do nietrafionych karnych.

- Jestem dalej zestresowany. Nie trafiłem dwóch karnych i jestem za to na siebie wkurzony. Rzuciłem jak młodzik. Szybko zresetowałem głowę, bo wiedziałem, jaka jest stawka - zakończył.