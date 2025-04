Mocne uderzenie w Ostrowie i hit w Głogowie. ORLEN Superliga wkracza w decydującą fazę

Podobnie jak przed rokiem, drużyny w fazie play-off będą rywalizować do dwóch zwycięstw. W regulaminie doszło znaczącej zmiany. Zespół, który zajął wyższe miejsce w sezonie zasadniczym, będzie gospodarzem pierwszego i ewentualnie trzeciego meczu. Rywalizacja o medale zapowiada się pasjonująco. O ile, w finale zapewne dojdzie do kolejnej "Świętej Wojny", to chętnych do brązu jest kilku.