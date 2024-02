W najczarniejszych snach nie mogłem przypuszczać, że będziemy mieć takie podejście do zawodów, które były tak ważne dla gry w play-offach. Dzisiaj pokazaliśmy się tak, jakbyśmy nie mieli charakteru i nie chciało nam się grać. Chłopaki podeszli do tego spotkania tak, jakby to był sparing. Możemy tylko przeprosić kibiców. Hala była praktycznie pełna, ale fani kibice zobaczyli żenujące widowisko z naszej strony. Teraz mamy chwilkę do starcia z Legionowem i musimy spróbować poprawić nasze podejście

~ Michał Matyjasik, trener Piotrkowianina