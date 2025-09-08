Młodzi rozgrywający dali radę. Grad bramek w drugiej serii ORLEN Superligi

Na start drugiej serii pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotował Netland MKS Kalisz, który pokonał na wyjeździe Azoty Puławy 34:30. Początek przyniósł mocną wymianę ciosów. W końcówce pierwszej części goście odskoczyli na trzy trafienia. Na początku drugiej odskoczyli na sześć goli, co dało im komfort. W kluczowych momentach podopieczni Rafała Kuptela pokazali dużą jakość w obronie, a swoje między słupkami robił również Krzysztof Szczecina.

- Azoty walczyły do samego końca. Przetrzymaliśmy falę ich ataku. Nasza obrona słynie z twardej gry. Nasz trener jest specjalistą od tego elementu. Naszym celem jest tracenie jak najmniejszej liczby bramek. W takich okolicznościach łatwiej jest wygrywać - powiedział Dawid Fedeńczak, skrzydłowej drużyny z Kalisza.

W niedzielę dobrą formę przed startem Ligi Mistrzów pokazała Industria Kielce, która rozbiła PGE Wybrzeże Gdańsk 45:31. W poprzednim sezonie podopieczni Tałanta Dujszebajewa mieli sporo problemów z tą drużyną. Teraz starcie rozpoczęli od prowadzenia 10:1.

- Na odprawach przedmeczowych mieliśmy wspominane, że mamy z nimi "porachunki" z poprzednich sezonów. W świat poszła fama, że Gdańsk może ugryźć Kielce. Chcieliśmy pokazać, że jeszcze nie. To było widać od pierwszych minut - tłumaczył Łukasz Rogulski, obrotowy kieleckiego zespołu.

Grad bramek zobaczyli kibice w Lubinie. Rozpoczynające zmagania Zagłębie przegrało z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 34:37. Grą przyjezdnych świetnie kierował 20-letni Patryk Grzesik, który rzucił sześć goli i zanotował aż 13 asyst.

- Na pewno nie był to dziś mecz obrony, ani bramkarzy. Obie drużyny dobrze rzucały. Cieszymy się, że udało nam się wygrać. Zdobyliśmy 37 bramek na wyjeździe i to dobry wynik. Pierwszy mecz z Kwidzynem pozostawił niedosyt, bo musimy punktować we własnej hali. Nadrobiliśmy jednak stracone punkty, wygrywając tutaj. Wiemy, że musimy zgromadzić dużą zdobycz, aby bezpiecznie utrzymać się w lidze - przyznał Piotr Rutkowski, rozgrywający Piotrkowianina.

Sporo emocji do ligi wniósł beniaminek z Mielca. O wyniku Handball Stali znów rozstrzygnęły rzuty karne. Podopieczni Roberta Lisa grali na wymagającym terenie w Legionowie. Początek meczu należał do gospodarzy, którzy mogli liczyć na wsparcie Zurabiego Tsintsadze. W drugiej części gospodarze prowadzili już czterema golami. Później często musieli radzić sobie w osłabieniu, co wykorzystali przyjezdni. Końcówce przyniosła wiele zmian wyniku, ale ostatecznie po 60 minutach był remis 27:27. W serii "siódemek" drużyna z Mielca wygrał 4:2. Decydujący moment meczu był jednak bardzo zaskakujący.

- Należy pogratulować rywalom, którzy wrócili z bardzo dalekiej. Kiedy mieliśmy cztery bramki na plusie, to zepsuł się zegar. Graliśmy dobrze, mieliśmy przewagę i byliśmy rozpędzeni. Później staliśmy przez siedem minut i wpatrywaliśmy się w ścianę. To nas ostudziło. Stal przygotowała się do dalszej gry. W końcówce przegrywaliśmy już dwoma golami, ale wyszliśmy na jedną. Nie wytrzymaliśmy do końca. To jednak my wyciągnęliśmy rękę do przeciwników - powiedział Tomasz Strząbała, trener Zepteru KPR Legionowo.

Na zakończenie serii pewne zwycięstwo odniosła Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski, która ograła Corotop Gwardię Opole 37:27. Podopieczni Kima Rasmussena postawili bardzo twarde warunki w obronie. Często łapali dwuminutowe wykluczenia, ale wymuszali też sporo błędów rywali. Większość spotkania na ławce rezerwowych przesiedział Kamila Adamski, ale świetnie na środku zastąpił go Patryk Marciniak, który zdobył 10 bramek. Szybko urazu doznał doświadczony Marek Szpera, ale bez zarzutu zastąpił go Igor Chojnacki. 18-letni prawy rozgrywający rzucił pięć bramek i otrzymał tytuł MVP.

