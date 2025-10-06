Młody Bośniak zamurował bramkę. Siódemka 6. serii ORLEN Superligi
Rzadko zdarza się, aby w ORLEN Superlidze, któryś z bramkarzy Industrii Kielce rozegrał całe spotkanie. Do takiej sytuacji doszło w sobotę, co w imponującym stylu wykorzystał Bekir Cordalija. Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie?
SIÓDEMKA 6. SERII ORLEN SUPERLIGI:
Bramkarz: Bekir Cordalija (Industria Kielce)
22-latek z Bośni i Hercegowiny otrzymał cały mecz i w pełni wykorzystał swoją szansę. W wygranym starciu z drużyną z Kwidzyna zanotował aż 20 obron. Często zatrzymywał rywali w sytuacjach sam na sam, do tego był skuteczny przy karnych. W czwartek może zostać wyrzucony na głębszą wodę, bo pod znakiem stoi występ Klemena Ferlina w spotkaniu z One Veszprem.
Lewy skrzydłowy: Mikołaj Czapliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)
Mocna obrona, kontra. Podopieczni Patryka Rombla znów pokazali, że w tych dwóch elementach czują się jak ryby w wodzie. Reprezentant Polski znów błysnął pod względem strzeleckim. W wygranym meczu w Kaliszu rzucił dziewięć goli. Łącznie na koncie ma już 40 trafień i przewodzi klasyfikacji najskuteczniejszych.
Lewy rozgrywający: Georgo Fazekas (Orlen Wisła Płock)
Węgier często znajdował luki w mocnej obronie KGHM Chrobrego. Korzystał ze swoich umiejętności gry jeden na jeden. Zdobył sześć goli. Do tego wypracował siedem bramek swoim kolegom, posyłając ostatnie podanie.
Środkowy rozgrywający: Maciej Zarzycki (Corotop Gwardia Opole)
Podobnie jak cały zespół zaliczył piorunującą drugą połowę meczu w Mielcu. Rzucał gole, które dały Corotop Gwardii bardziej wyraźną przewagę. Ambitnie walczył w obronie. W ofensywie był dyrygentem. Do sześciu bramek dorzucił dziewięć asyst.
Prawy rozgrywający: Oliwier Kamiński (Corotop Gwardia Opole)
Obrońcy z Mielca nie mogli znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego młodego rozgrywającego. Często omijał blok albo łapał rywali na dwuminutowe wykluczenia. Zdobył osiem goli, do których dołożył cztery asysty.
Prawy skrzydłowy: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock)
Kapitan "Nafciarzy" zaprezentował bardzo dobrą formę rzutową w wygranym spotkaniu w Głogowie. Zdobył sześć bramek. Bez pomyłki.
Kołowy: Ignacy Jaworski (Azoty Puławy)
Dobrą dyspozycję pokazywał już we wcześniejszych, przegrywanych spotkaniach. Równą formę strzelecką potwierdził w wygranym meczu z Piotrkowianinem. Rzucił siedem goli. Pięć z nich po rzutach karnych. 20-latek wytrzymywał presję z siódmego metra, bo zachował przy tym stuprocentową skuteczność.
Zawodnik serii: Maciej Zarzycki (Corotop Gwardia Opole)