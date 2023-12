Mistrzowie w Zielonej Górze. Kuptel gra z byłymi podopiecznymi

47-letni szkoleniowiec szybko wrócił na superligową ławkę. Odbudował formę Energi MKS-u Kalisz, która po słabym początku, dalej jest w grze o play-offy. Po 13. seriach ma 16 punktów - o trzy mniej od szóstej Corotop Gwardii. Rafał Kuptel prowadził ją przez dziewięć wcześniejszych sezonów. Awansował z nią do elity, a w 2019 roku sięgnął po brązowy medal, aby w kolejnych rozgrywkach grać w fazie grupowej Pucharu EHF. Dwukrotnie był wybierany najlepszym trenerem Superligi. Dla niego sobotnie spotkanie będzie zupełnie inne od każdego innego.

- Przyjąłem tę informację z niedowierzaniem. Naprawdę. Gdyby ktoś mnie wcześniej zapytał czy to się wydarzy, to bym powiedział, że nie. Jako "lokas" jestem zadowolony z takiego obrotu spraw. Mam nadzieję, że to będzie dobre widowisko - przyznaje Jędrzej Zieniewicz.