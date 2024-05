Miał trafić do "Klubu Kokosa". Został bohaterem pierwszego meczu o złoto

Emocje w "Świętej Wojnie" są pewnikiem. W pierwszym meczu ich skala była jednak ogromna. Orlen Wisła Płock pokonała u siebie Industrię Kielce po rzutach karnych . Do remisu po upływie regulaminowego czasu doprowadził rzutem bezpośrednim Kirył Samoiła, co wzbudziło zresztą spore kontrowersje.

MVP i bohater Kielc

Mecz w Płocku dla Gębali był pierwszym występem po kontuzji, co jednak zupełnie nie miało odzwierciedlenia na boisku. Zawodnik Industrii Kielce grał wyśmienicie, świetnie spisywał się w w obronie, był wartością dodaną w ataku i wybrano go najlepszym graczem meczu. Mimo to po spotkaniu były już reprezentant Polski podkreślał, że nie ma co rozpamiętywać tego meczu. Liczy się tylko kolejny mecz w Kielcach.