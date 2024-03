Mecze na szczycie i w szczytnym celu. Rusza 23. seria Orlen Superligi

To będzie niezwykle emocjonujące, sobotnie popołudnie w Zabrzu. O godz. 15 domowe mecze rozpoczną szczypiorniści i piłkarze. Oba zespoły zagrają z liderami rozgrywek. Na stadion im. Ernesta Pohla przyjedzie Jagiellonia Białystok, a do Hali Pogoń Orlen Wisła. Płocczanie są faworytem, ale jeśli w którymś spotkań - oprócz "Świętej Wojny" - mają mieć problemy, to właśnie przeciwko Górnikowi. Podopieczni Tomasza Strząbały udowodnili, że potrafią rywalizować z najlepszymi przy wsparciu swoich kibiców. Niedawno ograli Rhein-Neckar Loewen, ale ostatnio przyjęli dwie lekcje od HBC Nantes. Od tego tygodnia klub ze Śląska może liczyć na rzuty z prawego rozegrania Serba Nikoli Ivanovicia, który pierwotnie miał dołączyć do niego latem, ale wcześniej rozwiązał kontrakt z rumuńskim CS Minaur Baia Mare. Kilka dni temu zagrał w Dąbrowie Górniczej, a teraz zadebiutuje w Orlen Superlidze. Wisła jest podbudowana wyjazdowym remisem z GOG. Przed nią arcyważny pojedynek z FC Porto, w którym zagra o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

