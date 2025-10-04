Mecze na przełamania. Czas na szóstą serię ORLEN Superligi

W oczekiwaniu na szóstą serię zostały nadrobione zaległości z drugiej. W środę KGHM Chrobry Głogów pokonał przed własną publicznością Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn 30:29. Spotkanie długo było wyrównane. W drugiej części gospodarze odskoczyli na cztery bramki, ale w końcówce byli o krok od roztrwonienia przewagi. Goście nie wykorzystali ostatniej akcji na wagę remisu.

- Kwidzyn gra naprawdę bardzo dobrze, coraz lepiej. Stwarzają zagrożenie z każdej strony. Byliśmy gotowi na ciężką przeprawę. Cieszą trzy punkty, bo potrzebowaliśmy przełamania po porażce w Kaliszu. Po niej mieliśmy spokojną rozmowę z chłopakami. Wpadliśmy w dołek, a teraz musimy wrócić na swoje tory. Naszą mocą jest gra zespołowa. W tym spotkaniu było to widać. U każdego, kto był na boisku, czuć było ciąg na bramkę. Mamy trochę problemów z obroną, nad którą musimy jeszcze pracować, aby była szczelniejsza - tłumaczył Witalij Nat, trener drużyny z Głogowa.

Teraz przed KGHM Chrobry jeszcze trudniejsze zadanie. W sobotę podejmie Orlen Wisłę Płock. Mistrz Polski również grał w środę. W rozegranym awansem spotkaniu 7. serii ograł u siebie Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski 37:22.

MMTS Kwidzyn pojedzie do Kielc. Przedstawiciele Industrii doceniają grę, jaką w tym sezonie prezentuje zespół z Pomorza.

Drużyna Bartka Jaszki jest dobrze przygotowana pod względem fizycznym. Mają kilku doświadczonych ligowców, jak Potoczny, Landzwojczak, Bekisz, Pilotowski, a w bramce nie trzeba przedstawiać Zakrety. On zawsze mobilizuje się na mecze z nami

W niedzielę na zwycięską ścieżkę chce wrócić Ostrovia, która przegrała dwa spotkania na wyjeździe. Teraz w swojej hali podejmie Zagłębie Lubin, które jeszcze nie dopisało do swojego konta żadnego punktu.

Ciekawie powinno być w Kaliszu, gdzie Netland MKS zmierzy się z PGE Wybrzeżem Gdańsk. Drużyna z Pomorza ma dwa punkty więcej, teraz przyjdzie jej sprawdzić się na tle bardzo dobrze funkcjonującej obrony. W tym tygodniu klub z Pomorza poinformował o przedłużeniu kontraktu z Mikołajem Czaplińskim do 30 czerwca 2028 roku, co pokazuje jego rosnące aspiracje.

- W klubie widzę świetną perspektywę rozwoju i widać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, co przynosi efekty zarówno drużynie, jak i całemu klubowi. Gołym okiem widać też, że z każdym sezonem zespół rośnie w siłę, pnie się w górę i dąży do coraz wyższych celów, a możliwości dalszego rozwoju są naprawdę duże - wyjaśnia Mikołaj Czapliński.

W poniedziałek Azoty Puławy podejmą przed własną publicznością Piotrkowianina Piotrków Trybunalski. Obie drużyny mają na koncie po jednym zwycięstwie. Ich ostatnie starcie przyniosło bardzo dużo goli. Ekipa z Lubelszczyzny wygrała 42:36. Teraz, oba zespoły chcą się przełamać. Na starcie sezonu mocnym puntem Piotrkowianina jest Jan Stolarski, który wraca po bardzo długiej kontuzji.

- Bardzo cieszę się, że udało mi się wrócić. Teraz doceniam każdą minutę spędzoną na boisku. Zmianie uległa moja perspektywa. Jestem szczęśliwy, że mogę grać. Wygląda to nieźle, ale dalej stawiam przed sobą kolejne cele - wyjaśnia 25-letni rozgrywający.

Na zakończenie serii Handball Stal Mielec podejmie Corotop Gwardię Opole.

Energa Wybrzeże Gdańsk - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport