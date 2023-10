Mecz rewelacji w Głogowie. Jędraszczyk zagra przeciwko swojemu klubowi

Chrobry utrzymuje bardzo dobrą formę z poprzedniego sezonu. Ma na koncie 15 punktów i pewnie zmierza do zajęcia dobrego miejsca przed play-offami. We wtorek rozpocznie zmagania w fazie grupowej Ligi Europejskiej, od wyjazdowego pojedynku ze Sportingiem Lizbona. W ostatnich dniach włodarze klubu z Dolnego Śląska podpisali nową umowę z Witalijem Natem. Ta obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.