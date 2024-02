Mecz o przełamanie w Tarnowie. Kluczowe starcie dla kształtu tabeli

Obie drużyny potrzebują punktów jak tlenu. W trudniejszym położeniu znajduje się ekipa znad morza, która zajmuje ostatnie miejsce. Jej strata do Zepter KPR-u Legionowo wzrosła do czterech punktów. Podopieczni Patryka Rombla urwali ostatnio punkt Górnikowi Zabrze, przegrywając dopiero po rzutach karnych. W trakcie regulaminowego czasu gry prowadzili nawet różnicą czterech bramek.

Grupa Azoty Unia jest w lepszym położeniu. Podczas dobrej jesieni uzbierała 24 punkty, co w tym momencie daje jej 11. lokatę. Zawodnikom Marcina Janasa dalej jest bliżej do play-offów niż do strefy spadkowej, ale biorąc pod uwagę formę z początku roku, czyli czterech porażek, raczej muszą oglądać się na to, co dzieje się za ich plecami. Ostatnio tarnowianie stoczyli bardzo zacięty pojedynek w Głogowie, przegrywając z faworyzowanym KGHM Chrobrym jedną bramka - 29:30. W przypadku zwycięstwa "Jaskółki"... mogą przesunąć się na ósme miejsce, bo MMTS Kwidzyn gra na wyjeździe z Orlen Wisłą Płock, więc trudno oczekiwać, aby zakończył to spotkanie ze zdobyczą.