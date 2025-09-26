Mecz o podium w Gdańsku. Ostrovia chce pierwszy w historii raz zdobyć Kwidzyn

Zmagania ruszą w Kwidzynie, gdzie w sobotę Energa Bank PBS MMTS podejmie Rebud KPR Ostrovię Ostrów Wielkopolski. Faworytem będzie brązowy medalista poprzedniego sezonu. Drużyna Kima Rasmussena nigdy nie zdobyła jednak hali przy ulicy Mickiewicza. Raz przegrała jedną bramką, a dwa razy po rzutach karnych.

- Myślę, że Ostrovia ma obecnie większe doświadczenie od nas, bo choć mamy paru ogranych chłopaków, to większość zespołu jest młoda. Mimo to, postawimy bardzo trudne warunki i postaramy się o zwycięstwo - mówi Eryk Pisarkiewicz, bramkarz drużyny z Kwidzyna.

- Czeka nas ciężki mecz. Nigdy nie wywalczyliśmy tam kompletu punktów.

Jedziemy zmotywowani i dobrze przygotowani, aby poprawić naszą grę z ostatniego meczu. Kwidzyn postawi nam bardzo trudne warunki, ale wiemy, że utrzymując odpowiednią koncentrację przez 60 minut, możemy wrócić do Ostrowa z wygraną - przekonuje Artur Klopsteg, skrzydłowy Ostrovii.

W sobotę ciekawie może być w Gdańsku. PGE Wybrzeże podejmie Handball Stal Mielec. Beniaminek zaliczył bardzo udany powrót do elity. Po czterech meczach ma dziewięć punktów, co daje mu trzecie miejsce. Pokonał m.in. KGHM Chrobrego Głogów. Drużyna znad morza ma jeden punkt mniej. W Mielcu twardo stąpają po ziemi.

- Początek na pewno należy do udanych, ale tak naprawdę za nami dopiero cztery kolejki. Jest się z czego cieszyć, natomiast sezon jest jeszcze bardzo długi i dużo może się stać. Musimy pokornie podchodzić do każdego meczu, ale absolutnie nie boimy się żadnego przeciwnika i jesteśmy pewni siebie. Każde kolejne zwycięstwo nas buduje - mówi Jakub Sikora, skrzydłowy Handball Stali Mielec.

W sobotę ciężkie zadanie czeka drużyny z Piotrkowa Trybunalskiego i Lubina, które zagrają odpowiednio w Kielcach i Płocku.

W niedzielę może iskrzyć w Kaliszu, gdzie spotkają się drużyny, które potrafią mocniej zagrać w obronie. Netland MKS podejmie KGHM Chrobrego Głogów. Oba zespoły mają na koncie po sześć punktów.

W poniedziałek, na zakończenie serii, Corotop Gwardia Opole podejmie Zepter KPR Legionowo. Gospodarze chcą odnieść pierwsze zwycięstwo przed własną publicznością, natomiast drużyna Tomasza Strząbały wygrać po raz pierwszy w sezonie. Pauzują Azoty Puławy.

