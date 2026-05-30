Mecz, który nie wybaczy błędów. Czy ORLEN Wisła ucieknie spod topora?

Przed tygodniem podopieczni Krzysztofa Lijewskiego zaskoczyli faworyzowanego obrońcę trofeum i wygrali 30:25. Kielczanie dyktowali warunki od początku do końca. W pierwszej połowie wywalczyli ośmiobramkową przewagę. Na początku drugiej odskoczyli na dziesięć trafień. ORLEN Wisła podjęła próbę pogoni, ale straty były zbyt duże. Od momentu ponownego wprowadzenia play-offów, drużyna ze Świętokrzyskiego po raz pierwszy wygrała spotkanie w Płocku.

- To był bardzo dziwny mecz. Nikt nie spodziewał się takiego wyniku. Nawet sam nie byłem gotowy na taki przebieg spotkania, gdzie prowadziliśmy dziesięcioma golami. W ostatnich latach częściej było na styku. Spodziewaliśmy się takiego pojedynku. Wykonaliśmy jednak super pracę. Teraz musimy to powtórzyć - mówi Daniel Dujszebajew, rozgrywający Industrii Kielce.

W "Świętych Wojnach" nie ma dwóch takich samych meczów. Kilka dni temu ORLEN Wisła nie przypominała siebie choćby z półfinałowego meczu o Puchar Polski, kiedy odniosła zdecydowane zwycięstwo nad odwiecznym rywalem. Podopieczni Xaviera Sabate muszą zagrać zdecydowanie lepiej, aby pozostać w grze o mistrzostwo.

- W rewanżu musimy pokazać się z zupełnie innej strony. Damy z siebie wszystko, aby osiągnąć zamierzony wynik, i głęboko wierzę, że zaprezentujemy się znacznie lepiej niż w ostatnim meczu. Takie spotkania zawsze są wymagające, ale jednocześnie dają ogromną przyjemność z gry. Musimy więc pojechać do Kielc, cieszyć się chwilą, a wtedy osiągniemy rezultat, którego wszyscy pragnie - wyjaśnia Torbjorn Bergerud, bramkarz drużyny z Płocka.

W niedzielę raczej należy nastawić się na pojedynek na żyletki, otwarty do ostatniej akcji meczu. Kielczanie wierzą, że przy wsparciu publiczności są w stanie odzyskać tytuł i sięgnąć po 21 mistrzostwo w historii.

- Przed takim meczem bardzo ważne są głowy. Wiemy, że możemy znów ich ograć. Ostatnio zrobiliśmy to w dobrym stylu. W ostatnich latach często z nimi przegrywaliśmy. Teraz kwestia mentalna jest po naszej stronie. Musimy postawić drugi krok u siebie w domu. Musimy zacząć mecz tak samo jak w Płocku, czyli twardo w obronie, a w ataku bez błędów. Musimy zagrać do końca, do krwi. Musimy wzajemnie nakręcać się każdym udanym zagraniem, pomagać sobie. Rola kibiców będzie najważniejsza. Oni są fantastyczni. Chcemy im oddać to, co oni nam dawali przez cały sezon - mówi Aleks Vlah, rozgrywający Industrii Kielce.

Niedzielny mecz w Hali Legionów rozpocznie się o godz. 12.30.





