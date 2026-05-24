Faworytem finałowej rywalizacji była drużyna z Płocka. Gra Kielczan bez Tałanta Dujszebajewa na ławce była niewiadomą. Krzysztof Lijewski przygotował jednak bardzo dobry plan. Rywali zaskoczył płaską, twardą obroną. W ataku jego podopieczni często szukali gry jeden na jeden, często mijając "na zewnątrz". - Gratuluję moim zawodnikom ich postawy. Jestem z nich mega dumny. Wytrzymali bardzo dużo emocji. Stoczyli masę twardej walki, ale w granicach sportowej rywalizacji - wyjaśniał Krzysztof Lijewski.

Plan na spotkanie zdradził Piotr Jarosiewicz. - Mieliśmy założenia od trenera i wykonaliśmy je w stu procentach. Mieliśmy grać mocno w obronie, a w ataku szukać jeden na jeden. Każdy zrobił swoją robotę i mecz został wygrany - powiedział lewoskrzydłowy kieleckiej drużyny.

Z postawy swoich podopiecznych nie był zadowolony Xavier Sabate. Szczególnie, że jego drużyna słynnie ze świetnej postawy w defensywie.

- W pierwszej połowie szczególnie słabo zagraliśmy w obronie. W ataku również niewiele funkcjonowało. Straciliśmy 19 bramek. To zdecydowanie za dużo. Nie da się wygrać, grając w ten sposób. Nie mamy żadnej wymówki. Myślę jednak, że pierwsza czerwona kartka dla Abela Serdio była dziwna. W podobnej sytuacji, podczas meczu w Kielcach, sędziowie nie pokazali jej Aleksowi Vlahowi. Kielce były lepsze. Mam nadzieję, że w naszych głowach jest tylko jedna myśl - zwycięstwo na wyjeździe. Przygotujemy się na to - powiedział trener z Hiszpanii.

ORLEN Superliga: Lijewski przestrzega przed przedwczesną radością

Industria Kielce jest bliżej mistrzostwa, ale przed popadaniem w huraoptymizm przestrzegał Krzysztof Lijewski.

- Zrobiliśmy pierwszy krok, ale w gruncie rzeczy żaden. Mamy jeszcze drugi mecz w domu. Rudy Tomjanovich, trener Houston Rockets, mówił, że nigdy nie lekceważy się serca mistrza. Dopóki Wisła broni tytułu, będzie faworytem. Znamy siłę i charakter tej drużyny - podkreślał Krzysztof Lijewski.

Drugie spotkanie w Hali Legionów odbędzie się w niedzielę, 31 maja, o godz. 12.30.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce) Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Xavier Sabate, trener Orlenu Wisły Płock ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter





Adam Morawski: Jestem przekonany, że sięgniemy po mistrzostwo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport