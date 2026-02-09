Na start zmagań w 2026 roku KGHM Chrobry Głogów pokonał Netland MKS Kalisz 27:25, umacniając się na piątym miejscu. Podopieczni Witalija Nata jeszcze w pierwszej połowie odskoczyli na trzy bramki. Na początku drugiej zwiększyli dystans. Rywale szybko zbliżyli się do nich, wykorzystując m.in. grę w potrójnej przewadze. Mimo dużych emocji, gospodarze utrzymali korzystny rezultat do końca.

- To był bardzo ciężki mecz. Kalisz to trudny, wymagający przeciwnik. Mieliśmy w pamięci ostatnie starcie u nich, przegrane i nasze najsłabsze, odkąd jestem w Głogowie. Teraz chłopaki byli bardzo zdeterminowani, co przełożyło się na wynik. Graliśmy bardzo agresywnie w obronie. Przy niej interwencje mógł dołożyć również bramkarz. Ten pojedynek mógł podobać się kibicom, bo do końca trzymał w napięciu - powiedział Witalij Nat, trener KGHM Chrobrego.

Gorąco było również w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie Rebud KPR Ostrovia podejmowała Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn. Kilka dni temu gospodarze zaliczyli wysoką porażkę z PGE Wybrzeżem Gdańsk w 1/8 finału ORLEN Pucharu Polski. Do końca sezonu zasadniczego muszą radzić sobie bez Ivana Burzaka, który wrócił z EURO z urazem. Gracze Kima Rassmusena długo nadawali ton rywalizacji. Na początku drugiej połowy prowadzili czterema golami. Wówczas w bramce uruchomił się Łukasz Zakreta. Kwadrans przed końcem goście wyszli na prowadzenie. Po emocjonującej końcówce drużyna z Ostrowa wygrała 30:28.

- Popełnialiśmy trochę błędów w obronie. W pierwszej połowie nie staliśmy w niej tak, jak sobie zakładaliśmy. Czasami za szybko chcieliśmy pomagać. W drugiej części wyglądało to zdecydowanie lepiej i Ostrovia miała zdecydowanie trudniejsze warunki, żeby przebić się przed naszą defensywę. Końcówka była loterią. Decydowały małe czynniki. Nie wykorzystaliśmy swoich szans. Jesteśmy źli, że nie trafiliśmy po dobrych akcjach. To kosztowało nas utratę punktów - komentował Bartłomiej Jaszka, trener zespołu z Kwidzyna.

Bezproblemowe, wyjazdowe zwycięstwa zanotowali faworyci z Kielc i Płocka. Industria ograła Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 41:22, a Orlen Wisła Zagłębie Lubin 37:22.

Na wysokości zadania stanęła również trzecia drużyna tabeli. PGE Wybrzeże Gdańsk potwierdziło wysoką dyspozycję z jesieni i pewnie pokonało na wyjeździe Handball Stal Mielec 37:30.

- Mimo wszystko, to było trudne spotkanie. Długo nie mogliśmy złapać rytmu. Na początku wyrzucaliśmy łatwe piłki. Mieliśmy problemy, aby rozpędzić się w kontratakach. W drugiej połowie odskoczyliśmy z wynikiem i mieliśmy kontrolę. Gospodarze walczyli do końca - tłumaczył Mikołaj Czapliński, lewoskrzydłowy PGE Wybrzeża.

W grze o miejsce w play-offach pozostaje Zepter KPR Legionowo, który pokonał przed własną publicznością Corotop Gwardię Opole 40:35 i zbliżył się na jeden punkt do ósmego miejsca. Podopieczni Tomasza Strząbały wypracowali pięć bramek przewagi do przerwy. Na początku drugiej części rywale doszli ich na jedno trafienie. Wówczas dostęp do bramki gospodarzy zamurował Casper Liljestrand. Jego koledzy z pola znów zbudowali przewagę, która dała im kontrolę. Trio rozgrywających Wołowiec-Chabior-Matuszak zaliczyło aż 26 bramek.

Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi nowexposure materiały prasowe

Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi Mateusz Raczynski materiały prasowe

