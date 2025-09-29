Kwidzyn i Kalisz niezdobyte przez faworytów. Legionowo z pierwszym zwycięstwem

Drużyna z Pomorza potwierdziła swój patent na domowe zwycięstwa z Ostrovią. Poprzednie trzy pojedynki przyniosły bardzo dużo emocji. Inaczej było w sobotę. Podopieczni Bartłomieja Jaszki wygrali 31:26. Pierwsza połowa była wyrównana. W okolicach 40. minuty gospodarze odskoczyli na trzy, cztery bramki. W tym okresie szczególnie aktywny był Igor Malczak.

- Od początku wiedzieliśmy, że to będzie wyrównane spotkanie, prowadzone bramka za bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się remisem. W niej nie do końca zamykaliśmy pozycje w obronie, było za dużo dziur, które wykorzystywali rywale. W szatni porozmawialiśmy o tym, jak musimy popracować, co musimy zmienić, aby utrudnić im poruszanie się w ofensywie. Było więcej wzajemnego pomagania. Korzystaliśmy z tego, bo zwiększyliśmy rytm, częściej biegaliśmy do przodu. W ataku pozycyjnym byliśmy konsekwentni, wypracowywaliśmy w ten sposób pewne pozycje rzutowe. Potrafiliśmy zmusić przeciwnika z wyjścia z komfortowej sytuacji - wyjaśniał Bartłomiej Jaszka, trener drużyny z Kwidzyna.

Czwarte zwycięstwo w sezonie odniosło PGE Wybrzeże Gdańsk, które w swojej hali ograło Handball Stal Mielec 35:29 i awansowało na trzecie miejsce. Od pierwszych minut spotkanie układało się pod dyktando gospodarzy, którzy zaczęli od prowadzenia 8:2. Na początku drugiej części podopieczni Patryka Rombla zwiększyli przewagę do 11 trafień, co dało im pełną kontrolę.

- Kluczowa była pierwsza połowa. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz, graliśmy konsekwentnie, co pozwoliło nam zbudować kilka bramek przewagi - tłumaczył Jakub Będzikowski, rozgrywający PGE Wybrzeża Gdańsk.

W niedzielę bardzo dobrą formę zaprezentował Netland MKS Kalisz, który ograł przed własną publicznością z KGHM Chrobry Głogów 32:26.

Gospodarze błyskawicznie wypracowali kilka bramek przewagi. Swoje robiła obrona i Piotr Wyszomirski. Na początku drugiej części gospodarze prowadzili już 10 golami.

- Mecz oceniam pozytywnie. Cieszymy się z trzech punktów. Pierwsza połowa była super w naszym wykonaniu. Najważniejsza była mocna obrona, pomógł Piotrek Wyszomirski. Rywale nas niczym nie zaskoczyli. Odrobiliśmy lekcję podczas analizy. Do tego zachowaliśmy odpowiednią skuteczność - tłumaczył Jakub Moryń, rozgrywający Energi MKS-u.

W piątej serii świetną formę strzelecką pokazała Orlen Wisła Płock, która ograła u siebie Zagłębie Lubin 46:26. Więcej problemów z niżej notowanym rywalem miała Industria Kielce, która ograła Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 35:27.

W poniedziałek pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotował Zepter KPR Legionowo, który pokonał na wyjeździe Corotop Gwardię Opole 33:28. Podopieczni Tomasza Strząbały zaliczyli piorunujący początek. Po siedmiu minutach prowadzili 6:1. Rywale odbijali się od ich mocnej obrony. Gospodarze próbowali gonić, ale nie pomagali sobie nieskutecznością przy kontratakach. Goście mieli pełną kontrolę, utrzymując kilkubramkowe prowadzenie.

- Mamy pierwsze zwycięstwo w sezonie. Cała drużyna zagrała dobrze. Zaczęliśmy wyłapywać piłki w obronie, z tego poszły kontry w pierwsze i drugie tempo. Na pewno wynik mógł być bardziej okazały. Kiedy zaczyna się mocno, to gra się zdecydowanie lepiej. Do tego mieliśmy pomoc w bramce. Mam nadzieję, że teraz pójdziemy za ciosem - powiedział Mateusz Chabior, rozgrywający Zepteru KPR-u.

W środę odbędą się dwa superligowe spotkania. W zaległym meczu 2. serii KGHM Chrobry Głogów podejmie Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn, a w rozegranej awansem siódmej kolejce Orlen Wisła Płock podejmie Rebud KPR Ostrovię.

Polsat Sport Polsat Sport

Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi Mateusz Raczynski materiały prasowe

Podsumowanie 5. serii Orlen Superligi nowexposure materiały prasowe