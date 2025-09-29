Kwidzyn i Kalisz niezdobyte przez faworytów. Legionowo z pierwszym zwycięstwem
Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn sprawiła niespodziankę i pewnie pokonała przed własną publicznością brązowego medalistę poprzedniego sezonu z Ostrowa Wielkopolskiego. W 5. serii ORLEN Superligi po pierwsze trzy punkty sięgnął Zepter KPR Legionowo.
Drużyna z Pomorza potwierdziła swój patent na domowe zwycięstwa z Ostrovią. Poprzednie trzy pojedynki przyniosły bardzo dużo emocji. Inaczej było w sobotę. Podopieczni Bartłomieja Jaszki wygrali 31:26. Pierwsza połowa była wyrównana. W okolicach 40. minuty gospodarze odskoczyli na trzy, cztery bramki. W tym okresie szczególnie aktywny był Igor Malczak.
- Od początku wiedzieliśmy, że to będzie wyrównane spotkanie, prowadzone bramka za bramkę. Pierwsza połowa zakończyła się remisem. W niej nie do końca zamykaliśmy pozycje w obronie, było za dużo dziur, które wykorzystywali rywale. W szatni porozmawialiśmy o tym, jak musimy popracować, co musimy zmienić, aby utrudnić im poruszanie się w ofensywie. Było więcej wzajemnego pomagania. Korzystaliśmy z tego, bo zwiększyliśmy rytm, częściej biegaliśmy do przodu. W ataku pozycyjnym byliśmy konsekwentni, wypracowywaliśmy w ten sposób pewne pozycje rzutowe. Potrafiliśmy zmusić przeciwnika z wyjścia z komfortowej sytuacji - wyjaśniał Bartłomiej Jaszka, trener drużyny z Kwidzyna.
Czwarte zwycięstwo w sezonie odniosło PGE Wybrzeże Gdańsk, które w swojej hali ograło Handball Stal Mielec 35:29 i awansowało na trzecie miejsce. Od pierwszych minut spotkanie układało się pod dyktando gospodarzy, którzy zaczęli od prowadzenia 8:2. Na początku drugiej części podopieczni Patryka Rombla zwiększyli przewagę do 11 trafień, co dało im pełną kontrolę.
- Kluczowa była pierwsza połowa. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz, graliśmy konsekwentnie, co pozwoliło nam zbudować kilka bramek przewagi - tłumaczył Jakub Będzikowski, rozgrywający PGE Wybrzeża Gdańsk.
W niedzielę bardzo dobrą formę zaprezentował Netland MKS Kalisz, który ograł przed własną publicznością z KGHM Chrobry Głogów 32:26.
Gospodarze błyskawicznie wypracowali kilka bramek przewagi. Swoje robiła obrona i Piotr Wyszomirski. Na początku drugiej części gospodarze prowadzili już 10 golami.
- Mecz oceniam pozytywnie. Cieszymy się z trzech punktów. Pierwsza połowa była super w naszym wykonaniu. Najważniejsza była mocna obrona, pomógł Piotrek Wyszomirski. Rywale nas niczym nie zaskoczyli. Odrobiliśmy lekcję podczas analizy. Do tego zachowaliśmy odpowiednią skuteczność - tłumaczył Jakub Moryń, rozgrywający Energi MKS-u.
W piątej serii świetną formę strzelecką pokazała Orlen Wisła Płock, która ograła u siebie Zagłębie Lubin 46:26. Więcej problemów z niżej notowanym rywalem miała Industria Kielce, która ograła Piotrkowianina Piotrków Trybunalski 35:27.
W poniedziałek pierwsze zwycięstwo w sezonie zanotował Zepter KPR Legionowo, który pokonał na wyjeździe Corotop Gwardię Opole 33:28. Podopieczni Tomasza Strząbały zaliczyli piorunujący początek. Po siedmiu minutach prowadzili 6:1. Rywale odbijali się od ich mocnej obrony. Gospodarze próbowali gonić, ale nie pomagali sobie nieskutecznością przy kontratakach. Goście mieli pełną kontrolę, utrzymując kilkubramkowe prowadzenie.
- Mamy pierwsze zwycięstwo w sezonie. Cała drużyna zagrała dobrze. Zaczęliśmy wyłapywać piłki w obronie, z tego poszły kontry w pierwsze i drugie tempo. Na pewno wynik mógł być bardziej okazały. Kiedy zaczyna się mocno, to gra się zdecydowanie lepiej. Do tego mieliśmy pomoc w bramce. Mam nadzieję, że teraz pójdziemy za ciosem - powiedział Mateusz Chabior, rozgrywający Zepteru KPR-u.
W środę odbędą się dwa superligowe spotkania. W zaległym meczu 2. serii KGHM Chrobry Głogów podejmie Energę Bank PBS MMTS Kwidzyn, a w rozegranej awansem siódmej kolejce Orlen Wisła Płock podejmie Rebud KPR Ostrovię.