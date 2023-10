Kuptel tworzy nowy gang? Wybrzeże chce odnaleźć swoją ścieżkę

- Chcę, aby mój zespół grał tak w każdym kolejnym spotkaniu. Był duży charakter. Walczyliśmy od pierwszej do ostatniej minuty. Nie lubię spekulować, nie wiem, czy teraz mocno pójdziemy w górę tabeli. Wiemy, że jedziemy do Płocka. Mamy duży szacunek do Wisły, ale chcemy pokazać tam to, co ma być naszym DNA - mówi Rafał Kuptel, trener Energi MKS-u.