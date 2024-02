Kontuzja Jędraszczyka, powrót Czuwary. W 21. serii najciekawiej powinno być w Kwidzynie

W ostatnich dniach w europejskich pucharach doszło do trzech starć polsko-niemieckich. Dużą niespodziankę sprawił Górnik Zabrze, który pokonał w Dąbrowie Górniczej Rhein-Neckar Loewen 29:26. Przed wyjazdem do Nantes podopiecznych Tomasza Strząbały czeka wyprawa do Gdańska. Energa Wybrzeże spadła na ostatnie miejsce, ale na pewno jej możliwości są większe. W środę drużyna Patryka Rombla awansowała do ćwierćfinału Orlen Pucharu Polski, pokonując u siebie Azoty Puławy 28:23. Teraz na pewno nie odpuści, co pokazała już kilka dni temu, nawiązując wyrównaną walkę z Orlenem Wisłą Płock w pierwszej połowie.

Azoty nie mają dobrej passy. Do tego zostały osłabione. W tym tygodniu bohaterem zaskakującego transferu został Boris Żivković. Prawy rozgrywający z Austrii przeniósł się do czołowej niemieckiej drużyny - Flensburga-Handewitt. Z gry na dłuższy czas wypadł Deividas Virbauskas, który doznał urazu ścięgna Achillesa i musiał przejść operację.

Na pewno zawodnicy z Legionowa będą u siebie grali bardzo mocno w obronie. Wiemy, że musimy być nastawieni na mocną walkę. To jest zespół, który nie odpuszcza i do samego końca będziemy musieli kontrolować grę ~ Rafał Przybylski, rozgrywający zespołu z Puław

W sobotę dojdzie do starcia trenerów, którzy wygrali Ligę Mistrzów w 2016 roku. Tałant Dujszebajew triumfował w niej z Industrią Kielce, a Kim Rasmussen w kobiecych rozgrywkach z rumuńskim CSM Bukareszt. Duńczyk poprowadził klub z Ostrowa już do dwóch zwycięstw, co jest bardzo ważne w kontekście walki o play-offy. Kielczanie ostatnio stoczyli zacięty bój z THW Kiel, który zakończył się remisem 36:36.

Tałant Dujszebajew / AFP

- W ostatnich meczach wygrywali i to dla nich jest najważniejsze. Ostrów ma kilku doświadczonych zawodników. Teraz doszedł do tego trener z bogatą przeszłością. Walczą o coś ważnego dla siebie, czym jest udział w play-offach. Ignorowanie przeciwnika nie wchodzi w grę. Oni mogą nas czymś zaskoczyć, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mogli myśleć o jakiejś porażce. Szanujemy przeciwnika, ale najważniejsze jest zwycięstwo - mówi Paweł Paczkowski, rozgrywający mistrza Polski.

Do bardzo ciekawego spotkania dojdzie w niedzielę w Kwidzynie. Dziesiąty MMTS Kwidzyn zmierzy się z ósmą Corotop Gwardią Opole. Drużyny dzielą tylko trzy punkty. Gospodarze zaliczyli bardzo dobry start roku, chociaż ostatnio przegrali jednym trafieniem w Ostrowie Wielkopolskim. Bartłomiej Jaszka był zły, że jego podopieczni w końcówce zmarnowali kilka szans i wypuścili z rąk prowadzenie. Ich rywale do końca sezonu będą potężnie osłabieni. Piotr Jędraszczyk doznał urazu lewego barku i musi przejść operację, po której czeka go kilkumiesięczna rehabilitacja. Na parkiecie zobaczymy go dopiero w następnym sezonie. 23-latek jest kluczową postacią w ekipie Bartosza Jureckiego. W 18 meczach rzucił 90 goli i asystował 106 razy. Bez niego walka o czołową ósemkę może okazać się arcytrudna.

Interesująco powinno być również na koniec kolejki. W poniedziałek Piotrkowianin podejmie Zagłębie Lubin. Klub z Dolnego Śląska może liczyć na solidne wsparcie. Ogłosił, że do końca sezonu jego barwy będzie reprezentował Jan Czuwara. W ostatnich miesiącach lewoskrzydłowy leczył poważny uraz kolana. W kwietniu, będąc zawodnikiem Wardaru Skopje, zerwał więzadło krzyżowe. Klub z Macedonii Północnej nie przedłużył z nim umowy, a reprezentant Polski odbudowywał się w swoim byłym klubie. Teraz chce mu pomóc na parkiecie.

- Bardzo się cieszę, że w końcu będę mógł wrócić do gry po tak długiej przerwie. Było to dla mnie coś nowego i dobrze, że ten etap mam już za sobą. Dziękuję prezesowi Witoldowi Kuleszy, że wyciągnął do mnie rękę i dał możliwość odbudowania się po tej kontuzji. Wracam do Zagłębia jako nieco starszy zawodnik, więc swoim doświadczeniem będę się starał pomóc chłopakom z całych sił - tłumaczy Jan Czuwara.

Piotrkowianin i Zagłębie są sąsiadami w tabeli, ale ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego ma pięć punktów więcej. Na pewno najbliższa rywalizacja będzie bardzo ważna w kontekście dalszej walki o utrzymanie - nawet jeśli przewaga nad drużynami z Legionowa i Gdańska na tym etapie jest już całkiem okazała.

TERMINARZ 21. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Energa Wybrzeże Gdańsk - Górnik Zabrze (sobota, godz. 16)

Industria Kielce - Arged Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (sobota, godz. 16)

KGHM Chrobry Głogów - Grupa Azoty Unia Tarnów (sobota, godz. 18)

Zepter KPR Legionowo - Azoty Puławy (sobota, godz. 18)

Energa MKS Kalisz - Orlen Wisła Płock (niedziela, godz. 15)

MMTS Kwidzyn - Corotop Gwardia Opole (niedziela, godz. 16)

Zagłębie Lubin - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski (poniedziałek, godz. 18)

Arkadiusz Moryto: Skuteczność do poprawy, ale możemy być zadowoleni. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport