Komplety mecz Chabiora. Siódemka 7. serii ORLEN Superligi

SIÓDEMKA 7. SERII ORLEN SUPERLIGI:

Bramkarz: Łukasz Zakreta (Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn)

34-letni golkiper zrobił różnice w zwycięskim meczu z Azotami Puławy, szczególnie w pierwszej połowie. Szybko w świetnym stylu zatrzymał rzut Dmytro Artemenki. Później odbił jeszcze kilka rzutów z pierwszej linii. Lewoskrzydłowemu z Ukrainy będzie mógł przyśnić się jako koszmar, bo odbijał jego próby z gry regularnie. Zanotował 15 parad, co dało mu 37-procentową skuteczność. W samej końcówce podkręcił kostkę.

Lewy skrzydłowy: Piotr Jarosiewicz (Industria Kielce)

Kolejny, bardzo pewny występ byłego zawodnika Azotów Puławy. Jeśli tylko otrzyma piłkę, to zwykle wykorzystuje swoje okazje. W Lubinie rzucił sześć goli. Dwa z nich z rzutów karnych. Pomylił się przy jednej "siódemce". We wszystkich rozgrywkach utrzymuje ponad 80-procentową skuteczność z tego elementu.

Lewy rozgrywający: Jakub Będzikowski (PGE Wybrzeże Gdańsk)

22-latek złapał bardzo dobrą dyspozycję. W wygranym meczu z KGHM Chrobrym Głogów miał duży ciąg na bramkę. Niestrudzony w ponawianiu ataków, mocno poobijany przez obrońców. Zdobył dziewięć goli i był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku.

Środkowy rozgrywający: Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)

Poprowadził drużynę z Mazowsza do zwycięstwa w Piotrkowie Trybunalskim. Miał bezpośredni udział w 21 z 33 zdobytych goli przez swoją drużynę. Zdobył 13 bramek, do których dołożył osiem asyst.

Prawy rozgrywający: Szymon Działakiewicz (Azoty Puławy)

Jeden z niewielu jasnych punktów Azotów w Kwidzynie. 25-latek starał się wykorzystywać swój duży atut, jakim jest gra do zewnątrz. Kilka razy posłał

mocne rzuty, których nie mógł zatrzymać nawet Łukasz Zakreta. Spotkanie zakończył z sześcioma trafieniami i dwoma asystami.

Prawy skrzydłowy: Mateusz Kosmala (Zpeter KPR Legionowo)

Zepter KPR Legionowo w drugiej połowie meczu z Piotrkowianinem mocniej stanął w obronie. Miał okazje do zdobycia kilku "łatwiejszych" bramek. 26-latek rzucił siedem goli - wszystkie z gry.

Kołowy: Jan Klimków (Netland MKS Kalisz)

Zaprezentował się z bardzo dobrej strony na tle byłej drużyny. W Stegu Arenie pokazał dobrą jakość w obronie. Defensorzy Corotop Gwardii mieli z nim sporo problemów. Rzucił sześć goli. Pomylił się tylko przy jednej próbie.

Zawodnik serii: Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)

