Kolejna gwiazda dołącza do "Świętej Wojny". W sobotę pierwszy polski klasyk w sezonie

Klub z Płocka triumfował w ORLEN Superlidze w dwóch ostatnich sezonach. Dla niego to pierwsza taka sytuacja od 20 lat. Na Mazowszu chcą powalczyć o coś więcej również w Lidze Mistrzów. Kolejnym krokiem w rozwoju zespołu jest sprowadzenie prawego rozgrywającego z Francji, mistrza olimpijskiego z Tokio. Melvyn Richardson spędził ostatnie cztery lata w Barcelonie, z którą dwa razy triumfował w Final4 w Kolonii. Wcześniej jeden triumf dołożył z Montpellier. Na koncie ma również medale mistrzostw świata i Europy. Takiego gracza w Orlen Wiśle jeszcze nie było.

- Chcę wciąż walczyć o trofea i rozwijać się w otoczeniu najlepszych. Głęboko wierzę, że ten klub ma przed sobą wielką przyszłość. Są tu niezwykle utalentowani zawodnicy, świetny sztab i w pełni zmotywowani ludzie. To wszystko stanowi dla mnie ogromną wartość - mówi Melvyn Richardson.

To nie koniec zmian w drużynie mistrza Polski. Jakość w bramce ma podnieść Norweg Torbjoern Bergerud, a boki drugiej linii, wracający do Płocka po pobycie w innych klubach: Rosjanin Siergiej Kosorotow i Węgier Zoran Ilić. Do tego do zespołu dołączyło dwóch Polaków: Wojciech Borucki i Jakub Szyszko.

Kolejna gwiazda dołącza do "Świętej Wojny"

Po ostatnim sezonie zmieniły się również personalia Industrii Kielce. Nowym mózgiem drużyny ma zostać Aleks Vlah. Wicekról strzelców igrzysk olimpijskich spędził dwa ostatnie lata w duńskim Aalborgu. Teraz przyjdzie zastąpić mu Igora Karacicia, chociaż Słoweniec preferuje zupełnie inny styl od utytułowanego Chorwata. W rozgrywaniu będzie wspierał go reprezentant Polski Piotr Jędraszczyk. Na lewym skrzydle na najwyższym poziomie sprawdzi się Piotr Jarosiewicz. Najwięcej emocji, szczególnie w kontekście kielecko-płockiej rywalizacji, budzi transfer Adama Morawskiego. 31-letni bramkarz grał ostatnio w Melsungen, ale wcześniej aż przez dziewięć sezonów bronił barw Orlenu Wisły.

- Kiedy grasz w jakiejś drużynie dziewięć lat i masz wiele wspomnień sportowych, to nie możesz niczego wyrzucić na bok. To było miejsce, w którym rozwijałem się. Mam wiele momentów, za które jestem wdzięczny. Teraz dostałem ogromną szansę. Jestem szczęśliwy, że jestem w tym miejscu i mogę reprezentować nowe barwy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dać szczęście kibicom i całej drużynie. Jestem gotowy, żeby całe moje serce oddać dla zespołu z Kielc - mówi Adam Morawski.

W poprzednim roku, w premierowej odsłonie Superpucharu Orlen Wisła wygrała 27:23. Teraz to ona przystępuje do rywalizacji o to trofeum w roli faworyta, chociaż "Święte Wojny" rządzą się swoimi prawami.

- Jesteśmy aktualnymi mistrzami i naszym celem jest ponowne zdobycie tego tytułu. Choć przygotowania rozpoczęliśmy stosunkowo niedawno, mamy solidne fundamenty, które budowaliśmy przez długi czas. Wierzę, że dzięki temu będziemy w stanie walczyć na najwyższym poziomie i zrobimy wszystko, aby Superpuchar wrócił z nami do Płocka - przyznaje Xavier Sabate, trener Orlenu Wisły.

Industria Kielce również chce dobrze zacząć sezon i mierzy w zwycięstwo. Trener Tałant Dujszebajew podkreśla, że okres przygotowawczy ciągle trwa, a pik formy ma przyjść na drugi tydzień września, kiedy ruszą zmagania w Lidze Mistrzów. Zawodnicy znają jednak rangę polskiego klasyku.

- Trenerzy planują i mają swoje założenia na cały sezon. My żyjemy tu i teraz. W tym momencie ten mecz jest priorytetem. Może jeszcze nie jesteśmy optymalnie gotowi, a pik formy ma przyjść na początek Ligi Mistrzów, to my celujemy, aby tytuł zawitał do Kielc - tłumaczy Arkadiusz Moryto, prawoskrzydłowy wicemistrza Polski.

Sobotnia "Święta Wojna" o Superpuchar Polski rozpocznie się o godz. 18. Wcześniej, bo o 14.30 o trofeum będą rywalizować kobiety. KGHM Zagłębie Lubin zagra z PGE MKS-em El-Volt Lublin.