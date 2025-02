Kolejna edycja szkolenia dla fizjoterapeutów

- Szkolenie polskiej myśli fizjoterapii w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze Kobiet ma już swoje stałe miejsce w kalendarzu. Połączenie inicjatywy władz ligi, które bardzo angażują się w aspekt ochrony zdrowia piłkarza ręcznego od poziomu juniorskiego po seniorski, naszego zaangażowania i Związku Piłki Ręcznej w Polsce powinno zbudować narodowy program oparty na protokołach, które będą standardem w prewencji, leczeniu, regeneracji oraz zdrowym podejściu do żywienia i bezpiecznej suplementacji. Wierzę, że zbudowanie bloku ekspertów w kooperacji z wieloma klubami wpłynie na rozwój piłki ręcznej w Polsce - powiedział Bartosz Weron, właściciel firmy Weron.

Ekspercka wiedza i zróżnicowane prelekcje

Nie zabrakło również tematyki z zakresu fizjoterapii urazowej. Marcin Bator (fizjoterapeuta reprezentacji Polski w piłce nożnej, ENEL SPORT) omówił różne podejścia do rehabilitacji skręcenia stawu skokowego - jednej z najczęstszych kontuzji wśród sportowców.

Nowoczesne rozwiązania w zakresie fizjoterapii i regeneracji oraz warsztaty

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy skupili się na nowoczesnym sprzęcie do fizjoterapii i regeneracji. Mateusz Warzocha i Jakub Niemiec (Weron & Strefa Regeneracji) zaprezentowali innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mogą wspierać codzienną pracę fizjoterapeutów w klubach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet, aby jeszcze skuteczniej przyspieszać regenerację powysiłkową i ograniczać ryzyko kontuzji.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne - m.in. warsztaty z zastosowania urządzeń FlyWheel do treningu inercyjnego prowadzone przez Ramona Lago Ruilobę oraz sesja poświęcona strategiom korekcyjnym w rehabilitacji stawu kolanowego, którą poprowadził Łukasz Oleksy. Były one okazją do poszerzenia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności w praktyce.