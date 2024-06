Kluby piłki ręcznej zebrały ponad 161 tys. dla dzieci walczących z rakiem

Z początkiem lutego 24 kluby występujące w rozgrywkach ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet poinformowały o wyjątkowych transferach. Każdy z zespołów przyjął do swojego składu podopiecznego fundacji Cancer Fighters, który na co dzień zmaga się z nowotworem. Podopieczny dołączył do drużyny, a zawodnicy i zawodniczki, wspólnie z kibicami, otoczyli go wyjątkową opieką.