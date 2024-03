Kluby ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet piszą listy do dzieci chorych na raka. Ty też możesz włączyć się w akcję!

- Chcemy każdego dnia budować pewność siebie wśród naszych podopiecznych. Jako osoba, której w młodym wieku udało się pokonać chorobę nowotworową, doskonale rozumiem, jak wiele znaczą proste słowa wsparcia, małe gesty od osób, którym zależy, by nam pomóc. Każda wiadomość, kartka, list mogą być punktem przełomowym dla chorego, mogą przełamać w jego głowie barierę z napisem "nie dam rady" i natchnąć go nadzieją na zwycięstwo. Zachęcamy, aby wziąć udział w naszej akcji. Zasypmy tych niezwykle dzielnych Wojowników dawką pozytywnej energii, która pomoże im przezwyciężyć kryzysowe chwile! - zachęca do wsparcia akcji Prezes fundacji Cancer Fighters, Marek Kopyść.

- Sport to wspaniała platforma do wymiany wartości, a my jako liga pokazaliśmy prawdziwą moc w pomaganiu. Najpierw 24 kluby ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet przyjęły podopiecznych do swoich zespołów, okazując im, wraz z kibicami, pomoc finansową. Wspólnie dbamy też o wsparcie mentalne. Podopieczni zmagający się z nowotworem odwiedzają zespoły podczas meczów, zaglądają do szatni i poznają swoich ulubionych sportowców. A teraz Ci sportowcy piszą do nich listy ze słowami wsparcia, angażując w akcję również swoich kibiców. To wspaniała inicjatywa, gdzie każdy może wywołać uśmiech na twarzy dziecka, a to jest bezcenne - komentuje Maciej Turchan, PR Manager Superligi sp. z o.o.