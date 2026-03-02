Karne u góry i na dole. Beniaminek nie rezygnuje z walki o ósemkę

Orlen Wisła Płock znów wyszła górą ze "Świętej Wojny". Przez całe spotkanie przyszło jej gonić minimalną przewagę odwiecznych rywali z Kielc, którzy zagrali w okrojonym składzie. Bardzo dobrze, przy wrogo nastawionej publice, radził sobie Adam Morawski. Z liczbą interwencji nie odbiegał od niego Torbjorn Bergerud. Po 60 minutach był remis 28:28. W konkursie siódemek gospodarze wygrali 4:3. Golkiper z Norwegii zatrzymał dwa rzuty. W meczu nie zabrakło walki, ale nie było brutalne. Sędziowie pokazali jednak aż 16 dwuminutowych kar i pokazali sześć czerwonych kartek.

- To był niesamowity mecz. Był bardzo ciężki, ale jestem dumny z mojej drużyny. Mamy niezwykle trudny kalendarz, ale daliśmy sobie z tym radę. Teraz jesteśmy skoncentrowani na kolejnych wyzwaniach - powiedział Xavier Sabate, trener Orlen Wisły, która przystąpi do play-offów z pierwszego miejsca.

Nagroda MVP meczu powędrowała do Adama Morawskiego, który odbił 12 piłek. Szczególnie dobrze radził sobie w samej końcówce. - Chciałem wygrać w Płocku, najbardziej jak tylko mogłem. Jestem dumny z mojej drużyny. Przyjechaliśmy w okrojonym składzie. Cieszę się, że kibicom mogłem odpowiedzieć swoimi interwencjami. Żałuję, że nie wygraliśmy, ale wierzę głęboko, że jeszcze tutaj przyjedziemy, aby zwyciężyć w najważniejszym meczu - wyjaśniał golkiper Industrii Kielce.

Również rzuty karne były potrzebne do wyłonienia zwycięzcy meczu na dole tabeli. LOTTO Puławy przełamały serię 12 porażek z rzędu, wygrywając w Lubinie. Mecz był rollercoasterem emocji. Zakończył się remisem 30:30. W serii siódemek ekipa z Lubelszczyzny wygrała 3:1.

- Jesteśmy zadowoleni ze zwycięstwa. Czekaliśmy na nie od października. Wtedy też graliśmy z Zagłębiem. Mamy mały niedosyt, bo w pierwszej połowie graliśmy super. W drugiej było gorzej i skończyło się remisem. Dla nas każdy punkt jest na wagę złota. Walka o utrzymanie będzie toczyła się do ostatniej serii - tłumaczył Paweł Ciupa, bramkarz ekipy z Puław.

Drużyna z Lubelszczyzny zmniejszyła stratę do Piotrkowianina Piotrków Trybunalski do trzech punktów. Ekipa z Łódzkiego przegrała w tej serii ze Stalą Mielec 27:31. Ze względów zdrowotnych zespołu nie prowadzi już Vit Teleky. Zastąpił go duet Stanisław Makowiejew - Kamil Wasilewski.

- To nie był najpiękniejszy mecz, ale liczą się punkty. Chcieliśmy przede wszystkim wygrać. To było bardzo ważne spotkanie w kontekście rundy zasadniczej. Jako beniaminek naszym pierwszym celem jest utrzymanie. Oczywiście, mamy swoje ambicje, ale wszystko musimy budować krok po kroku, bez szaleństwa. Złapaliśmy gorszą serię, ale cieszymy się, że wyszliśmy z niej taką wygraną - powiedział Robert Lis, trener Handball Stali, która wróciła do czołowej ósemki.

Stało się tak za sprawą potknięcia Zepteru KPR-u Legionowo w Kwidzynie. Po zaciętym spotkaniu Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn wygrała 31:26.

- To był bardzo ważny mecz, z bezpośrednim rywalem w tabeli. Kluczowa była obrona. Dostaliśmy dwie czerwone kartki. Musieliśmy grać mocno. Do tego pomógł nam Łukasz Zakreta. W ataku było trochę męczarni, ale to normalne przy zmęczeniu. Zrealizowaliśmy nasze przedmeczowe założenia, co dało nam trzy punkty. Myślę, że mieliśmy kontrolę nad całym spotkaniem - przyznał Jovan Milicević, rozgrywający MMTS-u.

W walce o trzecie miejsce pozostała Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski, która pokonała przed własną publicznością KGHM Chrobrego Głogów 30:26. Gospodarze zaczęli bardzo dobrze. Mocno bronili, a skuteczne interwencje notował Kacper Ligarzewski. Do przerwy prowadzili czterema golami. Po wznowieniu przydarzył jej się kolejny w tym roku przestój. Gości w pełni go wykorzystali i to oni wyszli na prowadzenie. Końcówka przyniosła sporo emocji, ale podopieczni Kima Rasmussena wywalczyli trzy punkty.

- Pierwsza połowa była rewelacyjna. Straciliśmy tylko 11 bramek. To zespół, który w ataku jest nastawiony na mocną grę jeden na jeden. Z przodu graliśmy równo, w obu połowach. Co stało się w drugiej części? Głogów to bardzo dobra drużyna. Patrząc na nasze bezpośrednie pojedynki możemy powiedzieć, że nie do końca leży nam ich styl. Cieszymy się, że pomogli nam bramkarze. Najważniejsze, że w końcówce nie zabrakło nam zimnej krwi - wyjaśniał Kamil Adamski, rozgrywający drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego.

Na koniec serii PGE Wybrzeże Gdańsk wygrało w Opolu z Corotop Gwardią 36:34 i utrzymało trzecie miejsce.

Piotrkowianin - Industria Kielce jarekmizera.pl materiały prasowe

Theo Monar w akcji Tomasz Fąfara/Industria Kielce materiały prasowe

Michał Daszek z Orlen Wisły Płock Piotr Matusewicz East News

