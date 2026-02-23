Kapitalne starcie w Głogowie. O zwycięstwie zdecydował bezpośredni rzut wolny

"Nafciarze" przystąpili do wyjazdowego meczu z Rebud KPR-em Ostrovią Ostrów Wielkopolski z marszu, po wielogodzinnej podróży z Macedonii Północnej. Trudy meczu i czas spędzony w samolotach i autokarze był widoczny po zawodnikach Xaviera Sabate. Ambitni gospodarze chcieli to wykorzystać i w pierwszej połowie przez jakiś czas prowadzili. W końcu swoje zaczęła robić obrona mistrza Polski, który wypracował zaliczkę i nie wypuścił jej z rąk.

- Mieliśmy ciężki powrót do Polski z trzeba lotami. Na miejscu byliśmy dopiero o 2.30. Chłopaki z Ostrowa postawili trudne warunki. Nie mogliśmy pozwolić sobie na regenerację. Było nam ciężko wejść w mecz, złapać odpowiedni rytm. Nie szukaliśmy jednak wymówek. Odrobiliśmy małą stratę i zgarnęliśmy trzy punkty. Najważniejsze, że zakończyliśmy spotkanie bez urazów - powiedział Marcel Sroczyk, lewoskrzydłowy Orlen Wisły.

Bezproblemowe zwycięstwo odniosła Industria Kielce, która przed własną publicznością rozbiła Zagłębie Lubin 43:26.

Do czołowej ósemki awansował Zepter KPR Legionowo, ogrywając u siebie Piotrkowianina Piotrków 32:24. Podopieczni Tomasza Strząbały zaczęli od prowadzenia 6:1. W dziewiątej minucie było już tylko 8:7. Jednak jeszcze w pierwszej części gospodarze odskoczyli na pięć bramek i utrzymywali korzystny rezultat. Znacząco pomogła w tym postawa Zurabiego Tsintsadze w bramce.

- O naszym zwycięstwie zdecydowała konsekwencja. Graliśmy szybko w ataku. Do tego świetne wsparcie ze strony bramki. To był bardzo dobry mecz

w naszym wykonaniu - przyznał Krzysztof Jagielski, rozgrywający drużyny z Legionowa.

Ważne zwycięstwo, które śmiało można podciągnąć pod miano niespodzianki, zanotowała Corotop Gwardia Opole. Podopieczni Bartosza Jureckiego ograli na wyjeździe Netland MKS Kalisz 31:29. Kilka dni temu drużyna z Wielkopolski zanotowała pewny triumf w Gdańsku. Teraz dała się zaskoczyć i przez większość meczu musiała gonić. Udało jej się doprowadzić do wyrównanej końcówki, ale w niej górą byli goście, którzy mają już na koncie 18 punktów i zdecydowanie bliżej im do play-offów niż strefy spadkowej.

- Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji w tabeli. W pierwszej rundzie mieliśmy kilka zawirowań zdrowotnych. W tym spotkaniu walczyliśmy, byliśmy nieustępliwi. Dużo o tym rozmawiamy o tym z naszą młodą drużyną. Pierwsza połowa była koncertowa. W ataku wychodziło nam wszystko. Na początku drugiej nie wykorzystaliśmy dwóch stuprocentowych sytuacji. Podaliśmy rękę gospodarzom. Fajnie, że wytrzymaliśmy presję i odbudowaliśmy się. Wykonaliśmy kawał pracy w obronie - tłumaczył Bartosz Jurecki, trener Corotop Gwardii.

Dużo bramek zobaczyli kibice w Puławach. Drużyna Lotto poniosła 12 porażkę z rzędu. Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn wygrała 43:35, umacniając się w czołowej ósemce.

Kapitalne, emocjonujące spotkanie zamknęło 20. serię. W poniedziałek KGHM Chrobry podejmował PGE Wybrzeże Gdańsk. Od początku świetnie spisywali się bramkarze. Rafał Stachera i Mateusz Zembrzycki bronili jak natchnieni rzuty karne. W pierwszej części zawodnicy wykorzystali tylko jedną z ośmiu prób z siódmego metra. Przed przerwą sędziowie pokazali dwie czerwone kartki. W ciągu spotkania prowadzenie przechodziło z jednej na drugą stroną, chociaż w drugiej części to gospodarze znajdowali się cały czas na plusie. W ostatnim kwadransie dwa razy zyskiwali przewagę trzech bramek. Goście skutecznie gonili. Po 60 minutach był remis 25:25. PGE Wybrzeże miało jednak bezpośredni rzut wolny po czasie. Do piłki podszedł Tomasz Gębala… który popisał się siłą i precyzją i pokonał rewelacyjnie

spisującego się dotąd golkipera miejscowych. PGE wróciło na trzecie miejsce.

- To był bardzo ciężki, emocjonujący mecz. Bardzo fajny do oglądania. Goniliśmy przez większość spotkania. Szczęście i Tomek Gębala byli z nami - przyznał Filip Michałowicz, prawoskrzydłowy PGE Wybrzeża.

