Nagroda została wręczona podczas uroczystej gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie. To wyraz uznania dla całego środowiska piłki ręcznej, które - dzięki zaangażowaniu zawodniczek i zawodników, trenerów, sędziów, pracowników klubów oraz kibiców - wspólnie stworzyło inicjatywę promującą wartości fair play na wyjątkową skalę.

"Szacunek Do Samego Końca" - kampania, która jednoczy całe środowisko

Inicjatywa, rozpoczęta w kwietniu 2025 roku, objęła wszystkie kluby ORLEN Superligi i ORLEN Superligi Kobiet. Jej założeniem było podkreślenie, że sport to nie tylko wynik, lecz przede wszystkim wartości - uczciwość, odpowiedzialność, szacunek do rywala, sędziów, trenerów i kibiców.

W ramach kampanii przygotowano m.in. spot wideo z udziałem reprezentantów Polski, zawodniczek i zawodników ORLEN Superligi oraz ORLEN Superligi Kobiet, a także sędziów i kibiców. Powstał również dedykowany landing page szacunekdokonca.pl stanowiący centrum akcji oraz apel fair play odczytywany przed każdym meczem ligowym. Oprawa wizualna na halach została dostosowana do założeń kampanii, a ponad 30 ambasadorów - zawodniczek, zawodników i trenerów - dzieliło się swoimi refleksjami na temat znaczenia szacunku w sporcie.

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 06.10.2025. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

To dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Ta nagroda to dowód, że wartości, które promujemy, mają realną moc. Szacunek - do przeciwnika, sędziego, trenera czy kibica - to fundament nie tylko sportu, ale i codziennego życia. Kampania "Szacunek Do Samego Końca" udowodniła, że całe środowisko piłki ręcznej potrafi zjednoczyć się wokół idei, które inspirują i budują lepszą przyszłość naszej dyscypliny. Dziękuję wszystkim, którzy byli częścią tej inicjatywy - powiedział Piotr Należyty, Prezes Superligi Sp. z o.o.

Kampania „Szacunek Do Samego Końca” z prestiżową Nagrodą Fair Play PKOl! Fot. Szymon Sikora/PKOl materiały prasowe

Efekt? Miliony odbiorców i realna zmiana

Kampania zyskała szeroki rozgłos nie tylko w środowisku sportowym, lecz także w ogólnopolskich mediach. Informacje o niej pojawiły się m.in. w Polsacie Sport, Przeglądzie Sportowym, Interii Sport, RMF FM, WP SportowychFaktach, Kanale Sportowym, Rzeczpospolitej czy na oficjalnych kanałach Ministerstwa Sportu i Turystyki, które podkreśliło jej szczególną wartość wychowawczą. Łącznie opublikowano ponad 50 materiałów, których zasięg przekroczył 30 milionów.

Otrzymanie Nagrody Fair Play PKOl to dla naszego środowiska wielka duma i motywacja do dalszej pracy. Piłka ręczna to sport pełen emocji, ale chcemy, by zawsze towarzyszył mu szacunek - zarówno wobec rywali, jak i sędziów, trenerów czy kibiców. Kampania "Szacunek Do Samego Końca" pokazała, że potrafimy mówić jednym głosem o wartościach, które są fundamentem budowania pozytywnego wizerunku naszej dyscypliny. To wyróżnienie dla całej społeczności piłki ręcznej - bo bez jej zaangażowania i jedności ta nagroda nie byłaby możliwa - dodaje Sławomir Szmal, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

O Nagrodzie Fair Play PKOl

Nagroda Fair Play im. prof. Zofii Żukowskiej to inicjatywa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, której celem jest wyróżnienie osób, stowarzyszeń lub instytucji, promujących wartości uczciwej rywalizacji oraz budujących kulturę wzajemnego szacunku w sporcie. Uhonorowane nią mogą zostać zarówno wybitne jednostki, jak i podmioty, które swoją postawą stanowią wzór do naśladowania dla całego środowiska sportowego.

Superliga sp. z o. o. laureatem nagrody Sport Biznes Polska w kategorii "Sportowy Projekt Społeczny" ORLEN Superliga/ ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe