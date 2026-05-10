Kalisz z historycznym miejscem. Zdecydowały play-offy

Drużyna Rafała Kuptela przystąpiła do rywalizacji w play-offach z siódmego miejsca. W ćwierćfinale nie miała za wiele do powiedzenia w starciu z Industrią Kielce, ale w "małych finałach" o miejsce zaprezentowała bardzo dobrą formę. Najpierw pewnie zdobyła Kwidzyn, a w niedzielę, w równie dobrym stylu ograła na wyjeździe osłabionego KGHM Chrobrego Głogów 33:28.

- Chciałbym podziękować mojemu zespołowi za cały sezon. Mieliśmy trochę problemów, ale na koniec zaliczyliśmy dwa bardzo ważne zwycięstwa. Zagraliśmy z bardzo dużym zaangażowaniem. To najwyższe miejsce w historii naszego klubu - przyznał Rafał Kuptel, trener Netlandu MKS.

- Niestety, nie obroniliśmy piątego miejsca. Nie chcę się tłumaczyć. Kto zna się na piłce ręcznej, ten wie, jakim składem graliśmy na finiszu sezonu. Zabrakło nam nominalnych skrzydłowych. Było bardzo trudno rozrzucić ich obronę. Oni wiedzieli, że nie możemy zagrać na skraj boiska. Na jedej stronie mieliśmy rozgrywającego, na drugiej kołowego. Z boków nie wykorzystaliśmy chyba czterech czystych sytuacji. Trudniej było też rozgrywającym, bo rywale skupiali się na centrum defensywy. To jedna z przyczyn porażki. To był słaby sezon w naszym wykonaniu. Zrobiliśmy krok w tył. Wrócimy silniejsi. W następnych rozgrywkach musimy pokusić się o dwa do przodu - powiedział Witalij Nat, trener KGHM Chrobrego.

Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn zajęła 7. miejscu. W meczu kończącym sezon pokonała przed własną publicznością Handball Stal Mielec 30:26. Beniaminek rozpoczął mecz lepiej, bo od prowadzenia 3:1. Gospodarze szybko wypracowali jednak trzybramkową przewagę. Do przerwy było 15:11 dla nich. Po zmianie stron dalej nadawali ton rywalizacji. Kwadrans przed końcem mieli już sześć goli przewagi. MVP został Jovan Milicević, który rzucił 10 bramek.

- Mecz wyglądał bardzo dobrze z naszej strony. Nie da się ciągle grać perfekcyjnie. Na boisku zostawiliśmy serducho. Pokazaliśmy, że bardzo chcemy wygrać. Wypracowaliśmy przewagę, ale po tym gra toczyła się gol za gol. Stal próbowała gonić, ale mieliśmy kontrolę. Mieliśmy aspiracje na wyższe miejsce. Chcieliśmy zagrać w półfinale. Niestety, nie wyszło. Myślę, że możemy się cieszyć z naszej dyspozycji w tym sezonie. Mamy niedosyt, ale musimy pozytywnie go wykorzystać w kolejnym sezonie - powiedział Oliwier Chruściel, bramkarz drużyny z Kwidzyna.

W poniedziałek poznamy drugiego spadkowicza z OREN Superligi. W bezpośrednim pojedynku o utrzymanie zagrają Piotrkowianin Piotrków Trybunalski i LOTTO Puławy.

