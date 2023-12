Kalisz już na szóstym miejscu. Orlen Wisła na fotelu lidera

Najwięcej emocji było w Opolu. Tamtejsza Stegu Arena jest trudna do zdobycia dla rywali. Do tej pory udało się to tylko Orlen Wiśle, teraz dołączył do niej Górnik Zabrze. Podopieczni Tomasza Strząbały wygrali 30:28. Przez całe spotkanie utrzymywali się na prowadzeniu. Gwardia jednak ambitnie goniła. Potrafiła nawet odrobić czterobramkową stratę, ale nie mogła przechylić wyniku na swoją korzyść.