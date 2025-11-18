Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat. Siódemka 11. serii Orlen Superligi

Rozgrywki ORLEN Superligi zbliżają się powoli do półmetka, a na szczycie wciąż bez zmian: stawce przewodzą mistrzowie Polski z Płocka, za nimi zaś znajduje się najgroźniejszy rywal z Kielc, z porażką w bezpośredniej potyczce. Na trzecią siłę polskiej ligi wyrasta w tym sezonie PGE Wybrzeże Gdańsk.

Podsumowanie meczów 11. kolejki znajdziecie państwo TUTAJ, poniżej przedstawiamy zaś najlepszą siódemkę 11. serii spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Bramkarz: Marcin Schodowski (Zagłębie Lubin)

Doświadczony golkiper postawił "pomarańczową ścianę" w wygranym meczu z Netlandem MKS-em Kalisz. 37-latek dobrze współpracował z obroną, ale też notował indywidualne popisy. Zanotował 15 odbić, co przełożyło się na 42 procent skuteczności.

Lewy skrzydłowy: Szymon Wiaderny (Zepter KPR Legionowo)

Wychowanek Iskry Kielce nie zawiódł w starciu w Ostrowie Wielkopolskim. Jego drużyna przegrała, ale 22-latek nie powinien mieć sobie zbyt wiele do zarzucenia pod względem indywidualnym. Zaliczył sześć trafień przy stuprocentowej skuteczności. Był pewnym egzekutorem rzutów karnych.

Lewy rozgrywający: Michał Olejniczak (Industria Kielce)

Po kontuzji mięśnia przywodziciela uda nie ma śladu. Industria Kielce została z jednym nominalnym lewym rozgrywającym po odejściu Hassana Kaddaha, co daje więcej szans "Olejowi" do gry w ataku. W pewnie wygranym spotkaniu z Azotami Puławy zaliczył sześć bramek i trzy asysty.

Środkowy rozgrywający: Marcin Pepliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

20-latek może żałować tylko jednego, że w derbowym meczu z MMTS-em doszło do rzutów karnych. Wcześniej grał jak z nut, znakomicie zawiadując atakiem swojego zespołu. Zdobył osiem bramek, ale przede wszystkim zaliczył dwanaście asyst.

Prawy rozgrywający: Igor Malczak (Energa Bank PBS Kwidzyn)

Nie zaczął w pierwszej siódemce, ale kiedy tylko pojawił się na boisku, to Bartłomiej Jaszka nie mógł go ściągnąć. 20-latek rozegrał świetne zawody w derbach. Zaliczył sześć goli i cztery asysty. Nie zawodził w kluczowych momentach. Na zakończenie pierwszej połowy zdobył bramkę po bezpośrednim rzucie wolnym. W pogoni za remisem i karnymi, notował cenne kluczowe podania.

Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

Mistrz Polski nie pozostawił złudzeń Handball Stali Mielec. Podopieczni Xaviera Sabate postawili wymagające warunki w obronie, co dawało przestrzeń do szybkiej gry. Były skrzydłowy Górnika Zabrze nie gra w Lidze Mistrzów, więc swój głód przelał na superligowe parkiety. Zdobył osiem goli przy stuprocentowej skuteczności.

Arciom Karaliok Piotr Matusewicz East News

Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)

Kolejna taka nominacja dla Białorusina. Gra jak maszyna. Nie wykorzystał piłki meczowej z Aalborgiem, ale na starcie meczu z Azotami uzyskał wsparcie ze strony kibiców. Później popisywał się pełnym repertuarem rzutów z szóstego metra. Zaliczył siedem trafień. Do tego dołożył cztery asysty, co jest bardzo dobrym wynikiem

Zawodnik serii: Igor Malczak (Energa Bank PBS Kwidzyn)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Corotop Gwardia Opole. Skrót meczu Polsat Sport

Marcin Pepliński w ataku na bramkę Islandii Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

Arciom Karaliok Andrzej Iwańczuk AFP

Jakub Szyszko MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto via AFP AFP