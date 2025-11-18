Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat. Siódemka 11. serii Orlen Superligi

Damian Wysocki

Damian Wysocki

11. seria spotkań w ORLEN Superlidze już za nami, najlepsze drużyny w kraju wciąż nie zawodzą. Do najlepszej siódemki kolejki, co cieszy, trafili też jednak młodzi szczypiorniści: 20-letni Igor Malczak oraz Marcin Pepliński. To oni zostali bohaterami "Derbów Pomorza". Kto jeszcze zasłużył na wyróżnienie za występy w ostatnich kilku dniach?

Igor Malczak
Igor MalczakDOMINIK BUZE/FOTOPYKNewspix.pl

Rozgrywki ORLEN Superligi zbliżają się powoli do półmetka, a na szczycie wciąż bez zmian: stawce przewodzą mistrzowie Polski z Płocka, za nimi zaś znajduje się najgroźniejszy rywal z Kielc, z porażką w bezpośredniej potyczce. Na trzecią siłę polskiej ligi wyrasta w tym sezonie PGE Wybrzeże Gdańsk.

Podsumowanie meczów 11. kolejki znajdziecie państwo TUTAJ, poniżej przedstawiamy zaś najlepszą siódemkę 11. serii spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zobacz również:

Znakomite „Derby Pomorza”. Zagłębie z upragnionym zwycięstwem
Superliga mężczyzn

Znakomite "Derby Pomorza". Zagłębie z upragnionym zwycięstwem

Damian Wysocki
Damian Wysocki

    Bramkarz: Marcin Schodowski (Zagłębie Lubin)

    Doświadczony golkiper postawił "pomarańczową ścianę" w wygranym meczu z Netlandem MKS-em Kalisz. 37-latek dobrze współpracował z obroną, ale też notował indywidualne popisy. Zanotował 15 odbić, co przełożyło się na 42 procent skuteczności.

    Lewy skrzydłowy: Szymon Wiaderny (Zepter KPR Legionowo)

    Wychowanek Iskry Kielce nie zawiódł w starciu w Ostrowie Wielkopolskim. Jego drużyna przegrała, ale 22-latek nie powinien mieć sobie zbyt wiele do zarzucenia pod względem indywidualnym. Zaliczył sześć trafień przy stuprocentowej skuteczności. Był pewnym egzekutorem rzutów karnych.

    Lewy rozgrywający: Michał Olejniczak (Industria Kielce)

    Po kontuzji mięśnia przywodziciela uda nie ma śladu. Industria Kielce została z jednym nominalnym lewym rozgrywającym po odejściu Hassana Kaddaha, co daje więcej szans "Olejowi" do gry w ataku. W pewnie wygranym spotkaniu z Azotami Puławy zaliczył sześć bramek i trzy asysty.

    Zobacz również:

    Mitja Janc sponiewierany przez N'Guessana i Fabregasa
    Piłka ręczna

    Remis mistrza Polski w Barcelonie do przerwy. Trudno uwierzyć, co się stało później

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Środkowy rozgrywający: Marcin Pepliński (PGE Wybrzeże Gdańsk)

      20-latek może żałować tylko jednego, że w derbowym meczu z MMTS-em doszło do rzutów karnych. Wcześniej grał jak z nut, znakomicie zawiadując atakiem swojego zespołu. Zdobył osiem bramek, ale przede wszystkim zaliczył dwanaście asyst.

      Prawy rozgrywający: Igor Malczak (Energa Bank PBS Kwidzyn)

      Nie zaczął w pierwszej siódemce, ale kiedy tylko pojawił się na boisku, to Bartłomiej Jaszka nie mógł go ściągnąć. 20-latek rozegrał świetne zawody w derbach. Zaliczył sześć goli i cztery asysty. Nie zawodził w kluczowych momentach. Na zakończenie pierwszej połowy zdobył bramkę po bezpośrednim rzucie wolnym. W pogoni za remisem i karnymi, notował cenne kluczowe podania.

      Prawy skrzydłowy: Jakub Szyszko (Orlen Wisła Płock)

      Mistrz Polski nie pozostawił złudzeń Handball Stali Mielec. Podopieczni Xaviera Sabate postawili wymagające warunki w obronie, co dawało przestrzeń do szybkiej gry. Były skrzydłowy Górnika Zabrze nie gra w Lidze Mistrzów, więc swój głód przelał na superligowe parkiety. Zdobył osiem goli przy stuprocentowej skuteczności.

      Zawodnik piłki ręcznej w żółtej koszulce z logotypami klubu oraz sponsorów, o wyrazistym wyrazie twarzy, w trakcie rozgrywki sportowej z rozmytym tłem i innymi postaciami w tle.
      Arciom KaraliokPiotr MatusewiczEast News

      Kołowy: Arciom Karaliok (Industria Kielce)

      Kolejna taka nominacja dla Białorusina. Gra jak maszyna. Nie wykorzystał piłki meczowej z Aalborgiem, ale na starcie meczu z Azotami uzyskał wsparcie ze strony kibiców. Później popisywał się pełnym repertuarem rzutów z szóstego metra. Zaliczył siedem trafień. Do tego dołożył cztery asysty, co jest bardzo dobrym wynikiem

      Zawodnik serii: Igor Malczak (Energa Bank PBS Kwidzyn)

      Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Corotop Gwardia Opole. Skrót meczuPolsat Sport

      Zobacz również:

      Znakomite „Derby Pomorza”. Zagłębie z upragnionym zwycięstwem
      Superliga mężczyzn

      Znakomite "Derby Pomorza". Zagłębie z upragnionym zwycięstwem

      Damian Wysocki
      Damian Wysocki
      Marcin Pepliński w ataku na bramkę Islandii
      Marcin Pepliński w ataku na bramkę IslandiiPaweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polscemateriały prasowe
      Zawodnik w żółtej koszulce z piłką w ręce wykonuje dynamiczny rzut podczas meczu piłki ręcznej, w tle widoczny jest inny zawodnik oraz publika.
      Arciom KaraliokAndrzej IwańczukAFP
      Jakub Szyszko
      Jakub SzyszkoMATEUSZ BIRECKI/NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja