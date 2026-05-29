Industria Kielce przed szansą odzyskania mistrzostwa Polski

Kielczanie po raz pierwszy, od czasu przywrócenia fazy play-off, zwyciężyli w rywalizacji z ORLEN Wisłą Płock w finale ORLEN Superligi. Poprzednie dwie rywalizacje "Nafciarze" wygrywali wynikiem 2:0. Przed zespołem Krzysztofa Lijewskiego pojawiła się więc szansa na odzyskanie mistrzostwa Polski.

Na ostateczne zwycięstwo, zwłaszcza przeciwko tak silnemu rywalowi jak szczypiorniści z Płocka, trzeba sobie jednak zapracować. Tego świadomy jest nowy pierwszy trener drużyny ze stolicy województwa świętokrzyskiego.

- Zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej gonić. Nie pozwolę zaprzepaścić tej pracy, która została wykonana w pierwszym meczu. Musimy sobie zdawać sprawę, że to będzie zupełnie inny mecz, wyczerpujący fizycznie i psychicznie. Wisła przyjeżdża tu w jednym celu, ale mamy wszystko w swoich rękach i dlaczego tego nie wykorzystać - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Industrii, Krzysztof Lijewski.

W tym sezonie bardzo ciężko o wskazanie faworyta w kielecko-płockiej rywalizacji. Na otwarcie sezonu w Superpucharze Polski lepsza okazała się Industria Kielce. Następnie, w sezonie zasadniczym ORLEN Superligi, dwukrotnie silniejsi okazali się zawodnicy Xaviego Sabate. Mistrzowie i wicemistrzowie Polski starli się ze sobą również w półfinale Final Four Pucharu Polski. Lepsza w tej rywalizacji okazała się drużyna z Płocka. Tym razem, już w serii finałowej, w pierwszym meczu zwycięstwo odnieśli "Żółto-Biało-Niebiescy". Stan rywalizacji w tym sezonie to 3:2 dla ORLEN Wisły Płock.

Przy tak wyrównanych starciach na przestrzeni całego sezonu, zdziwienie wywołała dominacja Industrii Kielce w pierwszym spotkaniu o złoty medal. Zaskoczenie takim przebiegiem wydarzeń wyrazili również sami zawodnicy zespołu z Kielc.

W ostatnich latach, choć częściej przegrywaliśmy, to nasze mecze były na styku. Aż sam byłem zaskoczony taką różnicą bramkową

Dla zespołu z Mazowsza ten finał ma szczególne znaczenie. W końcu klub walczy o swoje dziesiąte mistrzostwo Polski. Jeżeli płocczanie zdobędą upragniony tytuł, zrównają się w liczbie mistrzostw z PGE Wybrzeżem Gdańsk, które swoje ostatnie mistrzostwo zdobyło jeszcze w sezonie 2000/2001. "Nafciarze" mogą też wyrównać swój klubowy rekord w liczbie mistrzostw zdobytych z rzędu. W sezonach 2003/04, 2004/05 i 2005/06 Wisła zdobywała tytuł najlepszej drużyny kraju trzykrotnie rok po roku. Teraz mogą to osiągnięcie powtórzyć.

Mistrzostwo Polski ma też jeszcze inne, bardziej aktualne, znaczenie. Dla obu klubów jest ono ostatnią szansą na "uratowanie" tego sezonu. Zarówno "Nafciarze", jak i "Żółto-Biało-Niebiescy", odpadli w tym sezonie z EHF Ligi Mistrzów już na etapie baraży o udział w ćwierćfinałach. Po fantastycznej fazie grupowej, w której oba polskie zespoły zakończyły rywalizację na trzecich miejscach, odpadnięcie od razu w pierwszej rundzie fazy pucharowej było wielkim rozczarowaniem. Mistrzowie i wicemistrzowie Polski stawiali za cel grę w ćwierćfinałach, a odważniejsi kibice marzyli nawet o grze w turnieju Finał Four w niemieckiej Kolonii.

Jeżeli ORLEN Wisła Płock nie obroni tytułu mistrzów Polski, ten sezon zakończą tylko z Pucharem Polski. O ile dla prawie każdego klubu takie osiągnięcie byłoby wydarzeniem pamiętanym przez lata, dla klubu z Płocka byłaby to jedynie nagroda pocieszenia.

Podobnie sytuacja ma się z Industrią Kielce. Jeżeli ekipa Krzysztofa Lijewskiego nie zdobędzie mistrzostwa, sezon zakończy jedynie z Superpucharem Polski.

Dla kieleckiego klubu jest to też koniec pewnej epoki. Najpierw z funkcji szkoleniowca zrezygnował Talant Dujshebaev, a w niedzielę po raz ostatni w Hali Legionów w roli gospodarzy wystąpią jego synowie, Alex i Daniel. Po zakończeniu sezonu 2025/26 obaj zawodnicy przejdą do klasowych klubów niemieckiej Bundesligi (VfL Gummersbach i MT Melsungen).

O tym czy do rozstrzygnięcia rywalizacji o mistrzostwo Polski potrzebny będzie trzeci mecz dowiemy się wraz z zakończeniem spotkania w Kielcach. Ostatni w tym sezonie mecz w Hali Legionów odbędzie się w niedzielę, 31 maja. Transmisja spotkania w Polsat Sport 1 od godziny 12:30.

Spotkania Industrii Kielce i ORLEN Wisły Płock w sezonie 2025/26:

30.08.2025 - Superpuchar Polski: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce 26:26 (11:13) k. 5:6

19.10.2025 - ORLEN Superliga: Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock 27:32 (14:18)

01.03.2026 - ORLEN Superliga: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce 28:28 (13:13) k. 4:3

18.04.2026 - Puchar Polski, półfinał: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce 30:25 (16:12)

24.05.2026 - ORLEN Superliga, 1. mecz finałowy: ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce 25:30 (11:19)





