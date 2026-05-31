Mecz Industria Kielce - Wisła Płock w ramach finału Orlen Superligi zostanie rozegrany dzisiaj 31 maja o godzinie 12:30 w Hali Legionów w Kielcach. Transmisję na żywo ze "Świętej Wojny" będzie można obejrzeć w TV na kanale Polsatu Sport 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

To już 16. raz z rzędu, kiedy Orlen Wisła Płock i Industria Kielce spotykają się w finale Orlen Superligi. W 2010 roku mistrzostwo zdobyła ekipa z Płocka, ale aż w kolejnych 12 latach lepsi okazywali się Kielczanie. Dopiero w ostatnich dwóch latach "Nafciarze" odzyskali tytuł i mają szansę, by sięgnąć po niego trzeci raz z rzędu. To w historii Wisły zdarzyło się jak dotąd tylko raz w latach 2004-2006.

W fazie zasadniczej tego sezonu Orlen Wisła Płock zajęła pierwsze miejsce, a drugie przypadło Kielczanom, którzy zgromadzili o cztery punkty mniej. Pierwsze spotkanie tegorocznego finału obfitowało w wielkie emocje. Industria prowadziła po 30 minutach 19:11, a zaraz po przerwie aż 21:11. Płocczanie jednak w kilka minut odrobili połowę strat. I chcieli ruszyć w dalszą pogoń. To się ostatecznie nie udało. Industria Kielce wygrała 30:25, ale końcówka tamtego meczu pokazała, że "Nafciarze" są w stanie powrócić do gry o tytuł na Hali Legionów w Kielcach.

Theo Monar w akcji

