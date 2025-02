Industria Kielce – Orlen Wisła Płock i start sezonu MotoGP hitami pierwszego weekendu marca w kanałach Polsat Sport

Polsat Sport 1 w niedzielę 2 marca pokaże klasyk Orlen Superligi: Industria Kielce - Orlen Wisła Płock

Taki mecz to dla fanów polskiej piłki ręcznej prawdziwie święto, jakie zdarza się tylko kilka razy w roku. Mowa rzecz jasna o starciu drużyn z Kielc i Płocka, które w niemal każdym sezonie Orlen Superligi typowane są do tytułu mistrzowskiego. Więcej złotych medali ma na koncie drużyna z województwa świętokrzyskiego, ale w ostatnim czasie to rywale z Mazowsza lepiej radzili sobie we wzajemnych potyczkach. Orlen Wisła Płock wygrała dziewięć z jedenastu niedawnych starć z Industrią Kielce, a w minionym sezonie Nafciarze nie mieli sobie równych, zdobywając nie tylko mistrzostwo, ale także Puchar i Superpuchar Polski. Jesienią w Kielcach także triumfowała Wisła, zatem w niedzielę drugiego marca Industria będzie miała doskonałą okazję, by zrewanżować się odwiecznemu rywalowi i zrównać się z nim punktami w ligowej tabeli. Mecz poprzedzi studio, które o godzinie 11:50 rozpocznie się w Polsacie Sport 1. Gośćmi Iwony Niedźwiedź będą Grzegorz Tkaczyk i Artur Siódmiak. O godzinie 12:30 na boisko wybiegną zawodnicy, a ich poczynania skomentują Tomasz Włodarczyk i Robert Lis. Reporterem meczowym będzie Paweł Ślęzak, a po ostatnim gwizdku emocje nie opadną, gdyż z kieleckiej Hali Legionów ponownie nadawać będzie studio Polsatu Sport.